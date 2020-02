Barrichello engagé dans deux championnats en 2020

À 47 ans, Rubens Barrichello s'offre un double programme pour la saison 2020 ! Déjà aligné en Stock Car brésilien, l'ancien pilote de Formule 1 sera également engagé dans le championnat de tourisme argentin Super TC2000. Coéquipier de Julian Santero, Mariano Altuna et du quadruple champion de la discipline Matias Rossi, il sera au volant d'une Toyota Corolla sous les couleurs de l'équipe d'usine Toyota Gazoo Racing Argentina.

"Je suis très heureux d'avoir la possibilité d'accroître mon engagement auprès de Toyota et de rejoindre Toyota Gazoo Racing Argentina pour participer au Super TC2000", se réjouit le Brésilien, qui a remporté onze Grands Prix de Formule 1 avec Ferrari puis Brawn GP. "C'est une catégorie à laquelle j'ai toujours prêté attention et où il y a de nombreux bons pilotes, donc il ne fait aucun doute que ce sera un défi majeur pour moi. Malgré toute l'expérience que j'ai acquise en Formule 1, en Stock Car et dans différentes catégories autour du monde, je pense que j'aurai beaucoup à apprendre ici de la part du staff technique et de mes nouveaux coéquipiers."

Rubens Barrichello a terminé sa carrière en Formule 1 en 2011 chez Williams, à la suite de quoi il a passé un an en IndyCar. Il est depuis devenu un pilote habitué aux avant-postes en Stock Car au Brésil, remportant le titre lors de sa deuxième saison en 2014 et terminant à chaque fois parmi les cinq premiers. Il a également pris le départ des 24 Heures du Mans et des 24 Heures de Daytona ces dernières années.

Le calendrier des deux championnats auquel il participera cette année n'est pas encore totalement finalisé, mais il existe certains conflits de date. Néanmoins, ceux-ci font l'objet d'une étude de la part des organisateurs afin de permettre aux pilotes qui le souhaitent de mener de front les deux programmes, puisque ce sera le cas pour Barrichello mais également pour Rossi.

Ces trois dernières années, le titre en Super TC2000 a été remporté par des pilotes Renault, d'abord grâce à Facundo Ardusso en 2017 et 2018, puis grâce à Leonel Pernía en 2019.