L'édition 2020 de Le Mans Classic reportée d'un an

L'Automobile Club de l'Ouest a pris la décision de reporter d'un an l'édition de Le Mans Classic, en raison de la pandémie de COVID-19 et des trop grandes incertitudes qui règnent actuellement pour la mise en place des calendriers en sports mécaniques. Rassemblement historique autour de la légende des 24 Heures du Mans, l'événement a traditionnellement lieu tous les deux ans au début du mois de juillet. Il est le seul, avec l'épreuve originelle, à profiter du Circuit de la Sarthe dans sa totalité, avec l'utilisation des routes publiques, et réunit près de 200'000 spectateurs.

"Le Mans Classic est à plus d'un titre un événement historique", rappelle Pierre Fillon, président de l'ACO. "Pour l'organiser de façon optimum, sécurité de tous et qualité de toutes les prestations sont nécessaires. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous ne pouvions répondre à ces critères prioritaires, le report était la solution qui s'imposait. En se projetant sur 2021, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à tous. Prenez soin de vous, des vôtres."

Le Mans Classic, 10e édition, est reprogrammé les 1, 2, 3 et 4 juillet 2021. Ce report s'inscrit dans une certaine logique, non seulement compte tenu de la situation du moment, mais aussi par rapport au programme alternatif que tente de mettre en place l'ACO. Il y a trois semaines, la décision a été prise de reporter l'édition 2020 des 24 Heures du Mans au mois de septembre et, en fin de semaine dernière, le Championnat du monde d'Endurance a publié un calendrier alternatif dans l'espoir de boucler la saison du WEC à l'automne.

D'un point de vue pratique, pour les spectateurs qui devaient assister à l'édition 2020 de Le Mans Classic, l'ACO donne les informations suivantes :