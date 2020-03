Officiel - Les 24 Heures du Mans reportées en septembre

Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, l'intégralité des championnats de sports mécaniques se sont mis à l'arrêt jusqu'au mois de mai. Et alors que la F1 a déjà envisagé une possible reprise début juin, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) se veut un peu plus pessimiste et n'organisera pas la 88e édition des 24 Heures du Mans aux dates initialement prévues des 13 et 14 juin 2020.

Ce choix a certainement été effectué pour éviter un report tardif, et cela permet aussi à l'ACO et à la FIA de proposer immédiatement une nouvelle date pour l'épreuve de clôture de la Super Saison, qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2020. L'avant-dernière manche de la saison, les 6 Heures de Spa-Francorchamps, avait également été reportée à une date qui n'a pas encore été dévoilée, mais qui pourrait permettre de conserver un calendrier entier.

"Reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s'avère aujourd'hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement", a déclaré Pierre Fillon, le Président de l'ACO. "Avant toute chose, je tiens à demander à chacun de ne prendre aucun risque pour soi, les siens et les autres. Il s'agit aujourd'hui de stopper la propagation de ce virus."

"Je souhaite aussi avoir une pensée chaleureuse pour tous les personnels médicaux mobilisés pour la santé de tous. Le report des 24 Heures du Mans ces 19 et 20 septembre 2020 implique des modifications dans nos différents calendriers et nos différents championnats (WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup), qui seront annoncées prochainement. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer sécurité et qualité de nos événements. Concurrents, partenaires, fans, médias, services médicaux, équipes d'organisation, commissaires, nous faisons équipe ensemble, plus que jamais."

L'ACO en profite pour confirmer que les billets déjà achetés seront toujours valables, mais que les personnes n'étant pas disponibles pour les nouvelles dates pourront se faire rembourser. En revanche, cela pose déjà un nouveau problème, qui est le calendrier de la prochaine Super Saison, puisque celle-ci devait débuter en septembre 2020. Gérard Neveu confirme que des discussions à ce sujet sont déjà en cours.

"Dans ce contexte, le report des 24 Heures du Mans 2020 est la bonne décision", déclare le directeur du WEC. "Nous travaillons désormais sur une adaptation en conséquence, de nos calendriers WEC et ELMS pour les éditions en cours ainsi que la future saison du FIA WEC qui devait débuter en septembre prochain. Nous vous communiquerons très prochainement toutes ces informations."

S'il est étonnant de voir les 24 Heures du Mans se dérouler après l'été et non avant, ce n'est pas la première fois que le double tour d'horloge est décalé au mois de septembre, puisqu'un report similaire avait été effectué en 1968 après les révoltes de mai. Enfin, l'épreuve avait tout simplement été annulée en 1936 en raison de la grève générale.

