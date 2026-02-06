Alpine dément sa disparition, mais pas son retrait du WEC

Le FIA WEC pourrait perdre un nouveau constructeur à l'issue de la saison 2026. Comme l'ont rapporté plusieurs médias, la marque sportive du groupe Renault serait en passe de quitter la discipline à la fin de l'année.

Sans démentir une possible retrait du WEC, un porte-parole d'Alpine a toutefois confirmé que les raisons actuellement avancées dans la presse étaient incorrectes. Contrairement à ces informations, la marque Alpine elle-même ne sera pas dissoute. "Non, la marque ne va pas être arrêtée", a déclaré le porte-parole à Motorsport-Total.com, rédaction allemande partenaire de Motorsport.com.

Encore à l'été 2025, l'ancien PDG de Renault, Luca de Meo, avait confirmé qu'il faudrait environ 20 ans à Alpine pour rivaliser avec Porsche, ce qui traduisait une stratégie clairement inscrite sur le long terme pour la marque. Avant de rejoindre le groupe Renault en 2020, l'Italien avait construit la marque Cupra au sein du groupe Volkswagen. Cette expérience a servi de modèle pour faire d'Alpine une marque premium à forte marge pour Renault.

Passionné de sport automobile, Luca de Meo a depuis été remplacé par François Provost. Longtemps présenté comme son bras droit, son successeur semble désormais prendre ses propres décisions stratégiques.

Ce changement expliquerait pourquoi un retrait du WEC paraît de plus en plus probable. Le porte-parole d'Alpine a qualifié ces informations de "rumeurs", un terme fréquemment utilisé en communication lorsqu'une décision n'est pas encore prête à être confirmée, mais ne peut pas non plus être démentie.

Bye bye Alpine ? Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Avec le départ à la retraite annoncé de Bruno Famin, de nombreuses interrogations entourent également l'avenir du site sportif de Renault, à Viry-Châtillon. Après la perte du projet moteur en Formule 1, le site a été rebaptisé "Hypertech", mais selon les informations rapportées, il serait destiné à fermer définitivement ses portes.

Bien que le groupe Renault reste bénéficiaire grâce à sa marque principale, il a enregistré une lourde perte opérationnelle au premier semestre 2025, conséquence d'une dépréciation de 11 milliards de dollars liée à son partenaire en difficulté, Nissan.

Alpine est un acteur historique de l'endurance aux côtés de son partenaire Signatech depuis 2013. La marque a couru huit saisons en LMP2 avant d'accéder à la catégorie Hypercar en 2021.

Après deux années disputées avec un châssis LMP1 bénéficiant d'une homologation dérogatoire, Alpine a observé une pause en 2023, avant de revenir en 2024 avec une voiture à faible traînée aérodynamique. Une possible victoire surprise aux 24 Heures du Mans a été compromise par des problèmes techniques et par l'introduction du système de BoP à deux niveaux par les instances dirigeantes.

Depuis, l'Alpine A424 a perdu l'avantage spécifique pour lequel elle avait été conçue et a reçu une nouvelle carrosserie générant davantage d'appui en vue de la saison 2026. La version évoluée a récemment été testée à Portimão, où elle a parcouru 1 250 kilomètres.

Honda pour combler le vide ?

Verra-t-on Honda/Acura en WEC ? Photo de: Jake Galstad / Motorsport Images

Parallèlement, plusieurs sources indiquent que Honda pourrait enfin rejoindre le WEC, après des années d'hésitation concernant l'engagement de l'Acura ARX-06 en Europe.

Les informations divergent toutefois : en Allemagne on évoque un projet financé par une équipe privée, tandis que Daily Sportscar parle d'un programme officiel soutenu par le constructeur, en collaboration avec Inter Europol Competition. L'équipe polonaise, qui tire son nom de la plus grande boulangerie industrielle de Pologne et a été fondée en 2010, a rejoint l'European Le Mans Series en 2016. Depuis, elle s'est imposée comme une référence en LMP2 et en LMP3.

L'engagement d'Acura en IMSA, actuellement opéré par Meyer Shank Racing, ne serait pas affecté par ces évolutions.