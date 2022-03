L'Alpine A480 d'emblée "performante et bien équilibrée" à Sebring

Charger le lecteur audio

Après une longue pause de quatre mois, le Championnat du monde d'Endurance de la FIA (WEC) va bientôt reprendre. Les 1000 Miles de Sebring, une course disputée sur l'emblématique circuit de Floride, se chargent de donner le coup d'envoi de la saison 2022. Mais avant cela, les concurrents ont repris la piste pour le Prologue, le week-end dernier.

L'Alpine A480 #36 a terminé en tête de la catégorie Hypercar, pointant au quatrième rang au classement général, avec un chrono de 1'48"497 signé Nicolas Lapierre. La voiture, que le pilote français partage avec André Negrão et Matthieu Vaxiviere, a coupé la ligne 214 fois au total, ce qui représente près de 1300 kilomètres parcourus. Lapierre s'est réjoui de ces deux journées productives sur un circuit connu pour malmener la mécanique, sans pour autant chercher à prédire la place de l'équipe française dans la nouvelle hiérarchie.

"C'est toujours un plaisir de retrouver un circuit aussi atypique", a-t-il commenté. "Sebring est un véritable challenge pour les mécaniques et les pilotes. Ce n'est pas facile d'y commencer la saison comme il s'agit d'une des pistes présentes au calendrier proposant le plus de défis, mais nous avons connu deux journées productives, sans problème majeur et en travaillant dans la bonne direction malgré des conditions très variées. L'équipe a fait de l’excellent travail, mais nous devrons attendre les premiers relais de la course pour savoir où nous nous situons véritablement."

L'Alpine A480 - Gibson #36

Bien qu'elle ait fini en tête en Hypercar, l'Alpine #36 a accusé un retard de quatre dixièmes sur la WRT #41 de LMP2, détentrice de la meilleure marque du Prologue. Comme l'a expliqué Philippe Sinault, le directeur d'équipe, une nouvelle mise à jour de la Balance de Performance (BoP) est nécessaire afin de ralentir ces prototypes qui, pour le moment, sont trop rapides dans les lignes droites de Sebring.

"Au-delà des premiers tours de roues de l'Alpine A480 à Sebring, nous avions un programme très chargé avec beaucoup de choses à essayer dans la continuité de nos tests hivernaux perturbés par des soucis logistiques", a-t-il indiqué. "Nous avons bien travaillé puisque nous en avons coché toutes les cases ou presque en dépit d’une météo capricieuse lors de la première demi-journée."

"La voiture s'est tout de suite avérée performante et bien équilibrée. Nous faisons maintenant confiance aux autorités sportives pour réajuster les différents paramètres de performances des Hypercar pour rendre les choses plus simples puisque les LMP2 sont actuellement très rapides en ligne droite, ce qui les rend particulièrement difficiles à dépasser à Sebring. Le Prologue était également l'occasion de se retrouver pour la première fois de l'année avec un plateau complet en piste et le trafic s’annonce comme toujours compliqué à gérer en course."

Après d'ultimes préparatifs comprenant une "révision intégrale" de l’A480, Alpine retrouvera la piste ce mercredi pour les premiers essais officiels des 1000 Miles de Sebring. "Les fondations posées sont saines et nous poursuivrons le travail en piste dès mercredi pour aborder la course dans les meilleures conditions", a conclu Sinault.