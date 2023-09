BMW se rapproche du WEC après trois jours d'essais à Spa

Si la BMW M Hybrid V8 a fait ses débuts en compétition dès janvier dernier aux 24 Heures de Daytona, le constructeur allemand prépare désormais son prototype LMDh à son arrivée en FIA WEC et aux 24 Heures du Mans. L'exploitation de ce programme sera confiée à l'équipe belge WRT, et une importante session d'essais s'est achevée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Au menu, trois journées de roulage entre mercredi et ce vendredi, au cours desquelles la nouvelle BMW M4 GT3 Evo a d'ailleurs aussi été mise en piste.

Sur les deux machines, BMW a mis à contribution huit de ses pilotes d'usine. Robin Frijns, Maxime Martin, René Rast, Marco Wittmann et Nick Yelloly sont ceux qui se sont relayés au volant du prototype LMDh, qui arborait une livrée intégralement noire. Le programme était axé sur l'optimisation des systèmes et sur la recherche de performance.

"Nos essais avec la BMW M Hybrid V8 pour notre engagement en WEC continuent d'avancer à grands pas", commente Andreas Roos, directeur de BMW M Motorsport. "Il est clair que le fait d'avoir la voiture en compétition à la fois en IMSA et en essais ici en Europe est un avantage. Cette double expérience profite à toutes les parties, à l'équipe BMW M Team WRT ainsi qu'à BMW M Team RLL et aux ingénieurs de BMW M Motorsport. Cette précieuse synergie est soulignée par le fait que Marco Wittmann et Nick Yelloly, qui connaissent déjà bien la BMW M Hybrid V8 grâce à leurs courses en Amérique du Nord, aient testé la voiture."

Robin Frijns, lui, admet avoir concentré son attention sur son processus d'apprentissage et d'intégration, évoquant la "complexité" de la machine. "J'ai appris à chaque tour", ajoute-t-il. "Tout s'est très bien passé et on a fait des progrès significatifs avec la voiture. J'ai hâte d'être aux prochains essais."

D'ici l'ouverture de la saison 2024 du FIA WEC, en février prochain au Qatar, le travail à abattre demeure conséquent pour l'équipe que dirigera Vincent Vosse. "Les trois journées d'essais se sont très bien passées", souligne ce dernier. "Une fois de plus, on a beaucoup appris et on continue à avancer dans nos préparatifs pour la saison de WEC 2024. Pour le moment, il est essentiel d'accumuler autant de kilomètres que possible, et de faire notre travail avec la voiture ainsi qu'avec l'équipe. Ça tourne bien."

La BMW M Hybrid V8 sous la pluie à Spa.