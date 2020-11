EL2 - Toyota hausse le rythme à Bahreïn

La deuxième séance d'essais libres du week-end a démontré, à Sakhir, que les débats de la veille étaient restés tranquilles et concentrés sur le travail de fond. Ce matin à Bahreïn, les deux Toyota ont clairement haussé le rythme en roulant jusqu'à quatre secondes plus vite au tour, aussi dans le but évident de préparer les qualifications en plus de l'évaluation des longs relais.

On le sait, les deux TS050 Hybrid sont plus que jamais seules aux avant-postes puisqu'elles sont les ultimes rescapées du LMP1 pour la dernière de la catégorie reine. Aussi il faudra attendre la course de samedi pour espérer vibrer davantage, en s'accrochant au fait que le constructeur a promis une équité et une liberté stratégique entre ses deux équipages, tous les deux encore en lice pour le titre.

En attendant, c'est la Toyota #7 qui s'est montrée la plus véloce lors de cette deuxième séance, créditée d'un passage en 1'42"857, plus d'une seconde devant la voiture soeur. L'avantage de performance est donc cette fois-ci respecté, puisque le système de success handicap affecte la Toyota #8, leader du championnat, à hauteur de 0"54 au tour.

Dans la catégorie LMP2, dont la victoire attribuera à coup sûr une place sur le podium du général samedi, le Racing Team Nederland a confirmé ses bonnes dispositions avec un joli chrono en 1'48"601. Dans cette catégorie habituellement très serrée, c'est 1"7 plus rapide que l'Alpine, à nouveau deuxième devant le proto de United Autosports.

Dans les rangs du GTE Pro, c'est Ferrari qui fait une percée en tête de la hiérarchie avec un chrono en 1'57"193 pour l'AF Corse #71, devant la Porsche #91. Le meilleur temps du GTE Am revient à la Porsche #88 du Dempsey-Proton Racing, également troisième de l'ensemble du plateau GTE.

Les 24 concurrents engagés ont parcouru ce matin plus d'une trentaine de tours, dans une séance qui n'a été marquée par aucun incident majeur. Un ultime galop d'essais aura lieu avec une troisième séance d'essais libres d'une heure à la mi-journée. Les qualifications débuteront à 16 heures.

8H de Bahreïn - Essais Libres 2