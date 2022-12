Glickenhaus sera bien présent en WEC en 2023

Charger le lecteur audio

Jim Glickenhaus l'affirmé à Motorsport.com : son équipe sera bien là pour une troisième saison de WEC, avec au moins une de ses Hypercars 007 LMH à moteur Pipo engagée dans le championnat. Cette confirmation intervient alors que l'homme d'affaires américain indiquait récemment toujours travailler sur ses plans pour 2023, jugeant nécessaire de trouver un partenaire commercial ou une équipe cliente.

"Nous serons en WEC l'année prochaine, et le pire scénario est que nous soyons de retour avec une seule voiture", a ainsi indiqué Jim Glickenhaus à Motorsport.com en marge de l'annonce lundi d'une nouvelle manche du Championnat du monde d'Endurance au Qatar.

"Nous espérons que ce sera plus, mais nous n'en sommes pas encore sûrs car tout est encore en train de prendre forme", a-t-il précisé. "Il pourrait s'agir de deux voitures gérées par nous-mêmes ou bien peut-être que nous travaillerons avec une opération cliente, mais nous nous considérons vraiment comme une équipe d'usine − même si nous sommes une minuscule équipe d'usine − car nous courons pour vendre nos voitures."

Interrogé pour savoir si l'engagement d'une voiture de Glickenhaus Racing concernerait l'ensemble des sept courses prévues au calendrier en 2023, l'Américain a répondu : "Nous nous inscrivons, oui. Nous n'avons pas le contrôle total de ce qui va ou ne va pas se passer au cours de l'année prochaine, mais nous espérons de grandes choses."

Jim Glickenhaus

Jim Glickenhaus n'a pas souhaité s'étendre sur ce qui devrait se produire pour que son équipe aille au-delà d'une seule inscription, ni sur les délais nécessaires avant qu'il soit en mesure d'en dire plus sur son programme 2023.

Il s'est en revanche dit confiant d'être accueilli de nouveau en WEC après avoir choisi de ne pas participer aux deux dernières épreuves de la saison 2022, lui qui s'était pourtant engagé pour l'intégralité de la saison et avait décroché en juin la deuxième place sur la grille des 24 Heures du Mans puis la troisième position à l'arrivée. D'autres podiums se sont ajoutés à la liste, à Sebring et Spa, ainsi que deux pole positions, et l'équipe semblait même en mesure de s'imposer à Monza avant une casse de turbo.

"Le WEC est au courant de ma situation et de la façon dont les choses changent", a-t-il expliqué. "Je sais que les fans nous apprécient et que nous apportons quelque chose au spectacle. Nous avons obtenu des résultats relativement bons pour des petits, donc je pense que le WEC veut travailler avec nous."