La première Hyperpole d'Alpine, une "guérison" après Imola selon Milesi

Septième sur la grille de départ des 6 Heures de Spa-Francorchamps, le pilote Alpine, Charles Milesi, a expliqué que le fait d'atteindre l'Hyperpole lors de la troisième sortie de l'A424 LMDh en compétition a aidé à remonter le moral dans le camp français avant la course ce samedi.

En Italie, lors de la manche précédente, les deux machines dirigées par Signatech avaient été impliquées dans un accrochage au premier virage, finissant aux 13e et 16e places après avoir été qualifiées en fond de grille Hypercar (17e et 18e positions).

"C'est bon pour le moral d'une certaine manière, parce qu'après Imola, nous étions tous un peu déprimés", a reconnu le pilote de 23 ans. "Aujourd'hui, l'Hyperpole est un bien meilleur résultat pour nous. Cela nous met dans de bonnes dispositions pour la course."

L'Alpine A424 #35 a pris la cinquième place lors de la première séance de qualifications avant de terminer huitième lors de la séance d'Hyperpole. Cependant, l'équipage français s'élancera une place plus haut sur la grille après la disqualification de la Ferrari 499P LMH #50. L'Hypercar italienne avait inscrit la pole position avant d'être pénalisée après avoir été contrôlée sous le poids minimum.

L'Hypercar #35 que Charles Milesi partage avec Paul-Loup Chatin et Jules Gounon s'alignera donc à la septième place, quatre places devant la voiture sœur #36, qualifiée par Mick Schumacher.

Le pilote français pense que l'amélioration d'Alpine par rapport à Imola, un circuit qu'il a qualifié de "probablement la pire piste pour notre voiture", est en partie due aux caractéristiques de la piste belge en raison d'une plus grande quantité de virages à moyenne et haute vitesse où "nous savons que la voiture est bonne".

Cependant, Charles Milesi admet qu'Alpine est encore en train d'apprendre les techniques de gestion des pneus, la surface abrasive devant entraîner une dégradation significative pendant la course.

"L'écart peut être énorme, vous pouvez facilement être plus rapide d'une seconde en gérant mieux les pneus dans les premiers tours", a-t-il noté. "Avec le trafic, c'est également assez difficile parce que nous pouvons prendre des graviers, et les graviers pour les mediums ne sont pas vraiment excellents par rapport aux durs. Vous pouvez être plus affecté par cela et il faut parfois deux ou trois tours pour récupérer les pneus. Vous pouvez facilement les détruire si vous essayez de pousser, surtout à l'avant."

Ayant été contraint d'arrêter sa voiture en piste à la fin de la séance d'Hyperpole en raison d'une perte de puissance, Charles Milesi a ajouté que "l'objectif principal était d'acquérir encore de l'expérience" et de faire une course sans problème.

Mais il est optimiste quant à la possibilité de rentrer dans les points après s'être classé septième grâce à une stratégie d'économie de carburant bien exécutée lors de l'ouverture de la saison au Qatar.

"Si nous avons un bon rythme et une bonne stratégie, je pense que nous pouvons viser quelques points", a-t-il déclaré. "Mais je pense que ce sera serré entre tout le monde, vous pouvez le voir déjà lors des essais libres, c'était assez serré."

Avec James Newbold