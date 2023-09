À 17 ans, Josh Pierson va tester l'Hypercar de Toyota

Le FIA WEC a choisi les trois pilotes qui participeront au traditionnel Rookie Test de fin de saison, organisé sur le circuit de Sakhir au lendemain des 8 Heures de Bahreïn, dernière manche du calendrier 2023. Comme chaque année, un pilote a été sélectionné pour chaque catégorie avec l'assurance de rouler au moins 30 tours au volant de la voiture victorieuse du championnat.

Les trois pilotes ont été choisis par l'Automobile Club de l'Ouest et la FIA "pour leurs performances exemplaires, leurs qualités en compétition et leur investissement tout au long de la saison 2023 en WEC/ELMS".

En Hypercar, c'est le tout jeune Josh Pierson, 17 ans, qui sera en piste avec la Toyota GR010 Hybrid, le constructeur japonais s'étant assuré du titre mondial avec son récent doublé à Fuji. Plus jeune pilote à avoir pris le départ des 24 Heures du Mans, en 2022, il a passé les deux dernières saisons en LMP2 au sein de l'équipe United Autosports, avec à la clé une victoire cette année aux 6 Heures de Portimão.

"Je suis très enthousiaste à l'idée d'acquérir ma première expérience au volant d'une Hypercar, surtout avec une équipe comme Toyota qui est expérimentée et passionnée par ce sport", se réjouit l'Américain. "Je suis extrêmement honoré et reconnaissant d'avoir été sélectionné et j'ai vraiment hâte de m’installer au volant. J'aimerais également remercier United Autosports, mes équipiers et mon entraîneur, Stephen Simpson, car c'est à eux que je dois une grande partie de ma progression en tant que pilote. J'ai hâte de commencer !"

Le pilote argentin Nicolás Varrone, 22 ans, aura quant à lui l'occasion de tester une Oreca 07 LMP2 après sa très belle saison passée aux côtés de Ben Keating et Nicky Catsburg chez Corvette Racing en LMGTE Am, avec déjà le titre en poche.

Enfin, Antoine Doquin, 19 ans, sera dans le baquet de la Corvette C8.R. Le Français roule dans le championnat ELMS dans la catégorie LMP3 et s'est imposé aux 4 Heures du Castellet.

"Le FIA WEC ne manque pas de pilotes talentueux et le fait que Josh, Nicolas et Antoine aient été choisis témoigne du haut niveau des pilotes que nous avons tant sur le WEC qu’en ELMS", souligne Frédéric Lequien, directeur général du FIA WEC. "Nous cherchons toujours à encourager l’épanouissement des jeunes talents en Endurance et nous avons vu par le passé à quel point ces essais pouvaient être bénéfiques pour la future carrière des pilotes. Nous avons hâte de voir comment ces trois pilotes se comporteront au volant sur la piste de Bahreïn."

Le Rookie Test se déroulera le dimanche 5 novembre en deux séances de deux et trois heures et permettra également à d'autres pilotes d'avoir une occasion de rouler.