"Idée stupide" : Kobayashi dénonce la "blague" d'Austin en LMP1

Au terme d'une course sans animation dans une catégorie LMP1 réduite à trois voitures, personne n'a pu se battre compte tenu des restrictions de performance imposées à chaque auto en fonction de son classement au championnat. Sur la Toyota #7, les leaders du WEC se sont retrouvés totalement désarmés, concédant sur le papier rien qu'une demi-seconde à la voiture sœur, et plus d'une seconde la R13. Les règles du jeu étaient connues, mais leur incidence devient problématique. Rebellion en a profité pour décrocher un deuxième succès cette saison, ce qui n'a pas empêché Bruno Senna d'admettre le manque de concurrence directe. Quant à Kamui Kobayashi, il n'a franchement pas apprécié ce qu'il qualifie de "blague" et dénonce une situation incohérente qui ne satisfait personne.

"Je ne comprends pas", s'agace le pilote japonais auprès de Motorsport.com. "Ils disent que c'est un handicap, mais ça décide de qui va gagner. Nous le savions avant la course. C'est la pire course que j'ai jamais connue. Si nous gardons cette EoT, personne ne viendra voir les courses. Ce devait être une course à la technologie. Personne n'est enthousiasmé par l'EoT. Dès que vous regardez notre voiture, tout le monde dit qu'elle paraît lente. Que pense le spectateur ? Ça paraît vraiment stupide."

"Je me fiche que nous soyons lents, mais nous devons adopter une vision plus large et nous interroger sur ce qui passionne les gens pour ce championnat. C'est vraiment une idée stupide. Rebellion a gagné la course, mais ils ne sont probablement pas vraiment heureux. Au bout du compte, qui est heureux ? Personne. Tout le monde rentre frustré à la maison. C'est un peu une blague."

Nous sommes là pour divertir les gens et vivre une course avec de la concurrence. Mais nous faisons tout le contraire. Kamui Kobayashi

Pour Kobayashi, le contraste est saisissant entre la situation vécue actuellement en WEC et ce qu'il a pu rencontrer en IMSA, lui qui a participé le mois dernier aux 24 Heures de Daytona. L'ex-pilote de Formule 1 espère ainsi que le Championnat du monde d'Endurance prendra rapidement un tournant différent, à l'heure où des zones doivent encore s'éclaircir en matière de réglementation pour ce qui concerne les futures catégories Le Mans Hypercar et LMDh.

"Je dois dire que l'IMSA fait vraiment du bon travail", constate Kobayashi. "Quand j'étais là-bas, j'ai pris du plaisir. Il y avait une belle compétition, le fait est qu'ils essaient de réduire les écarts. Mais le problème [en WEC] est que le concept des voitures est très éloigné, entre notre voiture et la Rebellion c'est impossible. Bien sûr, des gens essaient de tout calculer, mais dès que l'on commence les EL1, il faut au moins ajuster [l'EoT]."

"Nous sommes ici pour divertir les gens, ceux qui viennent ou ceux qui regardent à la télévision. Cette course [à Austin], si vous la regardez à la télévision, je suis sûr qu'après une heure et demie les gens éteignent car c'est ennuyeux. Pourquoi continuons-nous comme ça ? Nous sommes là pour divertir les gens et vivre une course avec de la concurrence. Mais nous faisons tout le contraire."

Propos recueillis par Jamie Klein

