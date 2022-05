Une LMP2 résiste encore à Glickenhaus à Spa

Charger le lecteur audio

Dans des conditions toujours parfaitement sèches – ce qui n'est en revanche pas garanti pour samedi –, la deuxième séance d'essais libres a donné vendredi matin le coup d'envoi d'une journée marathon pour les concurrents du WEC. Au lendemain du premier galop d'essais sur le circuit de Spa-Francorchamps, le rythme s'est accéléré mais il faudra de nouveau attendre pour voir les Hypercar prendre la main, même si le rapproché est très clair.

C'est ainsi l'Oreca 07 LMP2 du Team Penske qui a pris les commandes avec un chrono en 2'04"443 réalisé par Felipe Nasr, d'un souffle devant la Glickenhaus d'Olivier Pla, pour 21 millièmes ! La 007 LMH confirme pour le moment être la plus véloce de la catégorie reine mais Toyota s'est également rapproché avec un passage en 2'04"692 pour la GR010 Hybrid #8. La voiture sœur est un peu plus loin, au septième rang et à 0"685 du chrono référence.

Victorieuse à Sebring au mois de mars, l'Alpine continue d'être en retrait puisqu'elle ne pointe qu'au dixième rang de cette deuxième séance, avec un retard supérieur à la seconde. Vendredi soir, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão confiaient tous qu'ils ressentaient très clairement la perte de puissance à hauteur de 27 ch infligée dans le cadre de la BoP.

Du côté du LMGTE Pro, c'est une nouvelle fois Porsche qui a pris l'avantage avec la #92 en 2'14"366, plus d'une demi-seconde devant la première des deux Ferrari AF Corse. Corvette ferme encore la marche de cette catégorie tandis qu'en LMGTE Am, le meilleur temps est revenu comme hier au Team Project 1.

Une troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu à partir de 14 heures avant les qualifications, prévues à 18h20. Le départ des 6 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 13 heures.

6 Heures de Spa-Francorchamps - Essais Libres 2