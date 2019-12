Nakajima critique un handicap de performance "trop extrême"

Après la séance de qualifications des 8 Heures de Bahreïn, les pilotes Toyota ont jugé le nouveau système de handicap de performance "trop extrême", estimant qu'il ne fonctionnait pas comme prévu. Vendredi, Rebellion a décroché sa deuxième pole position consécutive devant Ginetta, tandis que les deux TS050 Hybrid ont dû se contenter d'une place en deuxième ligne. Le mois dernier, le constructeur japonais s'était également incliné en course, toujours face à Rebellion, subissant la loi du nouveau système affectant lourdement les performances de ses autos.

Ce week-end, la Toyota #8 est ralentie de 2"72 par tour en comparaison de la voiture référence (la Ginetta #6), alors que la Rebellion est ralentie de 1"36. La seconde Toyota est quant à elle touchée à hauteur de 2"51. Dans ces conditions, et sur un tracé de Sakhir qui comporte de nombreuses lignes droites, les pilotes Toyota doivent composer avec de grosses difficultés dans le trafic et avec un certain sentiment d'impuissance.

"J'ai l'impression que le handicap est un peu trop extrême, car le système ne devrait pas permettre à la même voiture de gagner deux fois de suite", estime Kazuki Nakajima auprès de Motorsport.com. "Je pense que c'était l'idée du handicap, mais désormais… Je ne sais pas. Nous verrons ce qui se passera. En tout cas, après les qualifications, pour le moment ce n'est pas le cas. Nous devons rester prudents pour la course, voir comment ça se terminera. Mais pour le moment, nous avons le sentiment que c'est trop extrême. C'est le règlement, donc nous devons faire de notre mieux."

Rebellion peut-il prendre la tête du championnat ?

Au volant de la Toyota #8, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley et Sébastien Buemi sont actuellement en tête du championnat pilotes avec trois points d'avance sur Kamui Kobayashi, Mike Conway et José María López. Le trio de l'équipe Rebellion est revenu à 18 points suite à sa victoire à Shanghai et la possibilité de le voir s'emparer des commandes du championnat existe ce week-end.

"Nous pourrions perdre notre avantage par rapport à Rebellion", prévient Nakajima. "Comme nous l'avons vu à Shanghai, ils peuvent être forts pendant six heures au moins [la course avait duré quatre heures, ndlr]. Peut-être que ce sera à nouveau le cas. Nous ne devons pas trop compter sur des erreurs de leur part ou sur un problème mécanique. Mais si ça se passe comme ça, il faut faire avec. Nous devons faire en sorte de ne pas faire d'erreur de notre côté. Nous ne devons surtout pas nous mettre sous pression et commettre une faute."

En plus de corser les choses pour Toyota, le système introduit cette saison crée des différences au sein même de l'équipe avec une disparité du handicap entre les deux prototypes nippons, puisque le système se base sur le classement au championnat. Sur la voiture sœur, Mike Conway est en tout cas aussi pessimiste que Nakajima en vue de la course de Bahreïn.

Rebellion et Ginetta sont-ils hors de portée ? "Pour le moment, oui, avec ce que nous voyons au niveau des chronos", rétorque le Britannique. "Je ne pense pas que nous ayons absolument tout maximisé sur notre voiture mais Brendon [Hartley] a fait un bon tour [en qualifications]. Il a répondu présent et nous sommes surpris de voir une des Ginetta derrière nous. Mais la course sera difficile, Rebellion semble en forme, tout comme la Ginetta. Nous ne nous attendons pas vraiment à avoir leur rythme au début, et nous verrons comment ça se passera pendant les relais au niveau de l'usure des pneus et de la fiabilité."

Propos recueillis par Rachit Thukral