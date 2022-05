Penske stoppera prématurément son programme LMP2

Charger le lecteur audio

Le Team Penske mettra prématurément un terme à son programme LMP2 en WEC cette année, à l'issue des 24 Heures du Mans le mois prochain. L'Oreca 07 préparée par l'écurie américaine et confiée à Dane Cameron, Felipe Nasr et Emmanuel Collard a terminé huitième de sa catégorie aux 1000 Miles de Sebring puis quatrième lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Le trio sera une dernière fois en piste pour la classique mancelle, avant que le prototype frappé du numéro 5 ne tire sa révérence dans le championnat.

"L'équipe va plutôt se concentrer et consentir un maximum d'efforts sur les essais et les préparatifs de son programme Porsche Penske Motorsport en LMDh", précise un communiqué. La structure américaine est en effet associée au constructeur allemand pour son grand retour au sommet de l'Endurance, qui se matérialisera dès janvier 2023 par une participation aux 24 Heures de Daytona, avant l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans dans un peu plus d'un an.

"Nous apprécions vraiment le temps passé en WEC cette année, et nous avons pu tirer le meilleur parti de notre temps de piste cette saison", explique Tim Cindric, président du Team Penske. "Nous n'avions pas beaucoup d'expérience en WEC, donc participer à des épreuves en 2022 nous a permis d'apprendre les circuits et les règles, et d'apprendre comment se déroule un week-end de course."

"Nous avons pu recueillir énormément d'informations lors des deux premières courses, et nous nous attendons à en apprendre encore plus aux 24 Heures du Mans. Par chance, notre programme LMDh progresse rapidement, donc nous devons être concentrés dessus afin de nous assurer d'être prêts pour le début de la saison 2023."

Porsche a révélé ce mois-ci sa capacité à fournir des LMDh à des équipes clientes avec un soutien technique dès l'année prochaine, en plus des deux machines qui seront engagées sous la bannière d'usine avec Penske.

"Cela pourrait représenter jusqu'à deux voitures dans chaque [championnat]", expliquait il y a deux semaines à Motorsport.com Thomas Laudenbach, le nouveau patron de Porsche Motorsport. "Nous pensons que c'est le maximum et que nous ne pouvons pas faire plus que cela. Une chose est claire, il ne s'agit pas de vendre autant de voitures que possible, ce n'est pas notre objectif. Avec un prototype d'un tel niveau, si nous vendons une voiture à une équipe de course, il est tout d'abord important que l'équipe soit à un certain niveau pour la gérer et ensuite que nous puissions les soutenir. Nous voulons nous assurer qu'ils ont tout pour être compétitifs."