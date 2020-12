Porsche se sépare de plusieurs pilotes pour 2021

Porsche a officialisé son groupe de pilotes pour l'année 2021 avec plusieurs changements, dont certains départs et un retour notable : celui de Neel Jani en WEC. Vainqueur des 24 Heures du Mans en 2016 au classement général avec la marque allemande, en LMP1, le pilote suisse va intégrer le programme LMGTE Pro de Porsche en Championnat du monde d'Endurance. Il réintègre la discipline après avoir laissé son volant en Formule E à Pascal Wehrlein. Il fera équipe avec Kévin Estre au volant de l'une des 911 RSR la saison prochaine, remplaçant Michael Christensen aux côtés du Français, l'autre équipage restant formé par Gianmaria Bruni et Richard Lietz.

Dans le même temps, Neel Jani sera réserviste pour Porsche en Formule E, tout comme Simona De Silvestro, André Lotterer étant l'autre pilote titulaire faisant équipe avec Pascal Wehrlein.

Pas moins de six départs sont à signaler parmi les pilotes officiels Porsche, dont celui de Michael Christensen, sacré Champion du monde GTE Pro en WEC lors de la saison 2018-2019. Ces mises à l'écart s'expliquent notamment par le fait que le constructeur quitte le championnat IMSA l'année prochaine. Ainsi Nick Tandy prend la direction de Corvette, tandis que Earl Bamber, Patrick Pilet, Sven Müller et Dirk Werner s'en vont également. Christensen et Bamber resteront toutefois liés à Porsche dans le cadre d'éventuels programmes clients en GT3.

Pour 2021, Porsche aura à sa disposition un total de 14 pilotes d'usine, liste à laquelle s'ajoutent un jeune pilote professionnel et un pilote junior. Le programme complet de chacun sera dévoilé ultérieurement, le constructeur ayant déjà précisé que "presque tous les pilotes" participeraient aux 24 Heures du Nürburgring en juin prochain.

Les pilotes d'usine Porsche

Gianmaria Bruni

Matt Campbell

Romain Dumas

Kévin Estre

Mathieu Jaminet

Neel Jani

Richard Lietz

Patrick Long

André Lotterer

Frédéric Makowiecki

Thomas Preining

Simona de Silvestro

Laurens Vanthoor

Pascal Wehrlein

Julien Andlauer - (jeune pilote professionnel)

Ayhancan Güven - (jeune pilote)