Rebellion s'offre une troisième pole consécutive à Austin

Il y avait bien trois LMP1 en piste pour cette séance de qualifications, alors que l'inquiétude pesait sur la participation de Rebellion Racing. Le coup aurait été rude alors que la catégorie reine se présente sur le Circuit des Amériques avec le plus faible contingent de son Histoire, en l'absence des Ginetta du Team LNT. L'écurie suisse est finalement parvenue en quelques heures à tenir les délais pour remplacer le moteur Gibson de sa R13, parti en fumée lors de la deuxième séance d'essais libres.

Rebellion a fait le choix de partir immédiatement en piste tandis que Toyota a décalé sa stratégie avec ses deux TS050 Hybrid. Auteur du meilleur temps des deux séances d'essais libres, Gustavo Menezes a d'abord manqué sa première tentative, à cause d'une erreur commise dans son tour lancé. Le deuxième passage de l'Américain a été bien meilleur avec une référence fixée en 1'47"674. Suffisant pour devancer dans un premier temps des Toyota payant le prix du handicap de performance, au point de voir la #7 reléguée derrière le leader du LMP2.

Success Handicap pour Austin

Voiture Pilotes Handicap Rebellion #1 B. Senna, G. Menezes, N. Nato +0"550 au tour Toyota #8 S. Buemi, K. Nakajima, B. Hartley +2"210 au tour Toyota #7 M. Conway, K. Kobayashi, J. López +2"770 au tour

Norman Nato a pris le relais de Menezes au volant de la Rebellion, bouclant une première tentative à quatre dixièmes de son coéquipier. Alors que le Français était en passe d'améliorer dans son deuxième tour rapide, le drapeau rouge a été brandi suite à l'immobilisation en piste de l'Oreca du High Class Racing... finalement repartie par ses propres moyens une poignée de secondes plus tard.

La séance relancée à cinq minutes du drapeau à damier, les deux Toyota se sont ruées en piste, suivies par la Rebellion. Le petit coup de pouce provoqué par le drapeau rouge n'allait toutefois pas profiter à des prototypes japonais encore en retrait sur un tour, d'autant que Brendon Hartley quittait les limites de la piste dans son premier run, voyant son chrono annulé. Nato, lui, parvenait à enfoncer le clou (1'47"387) pour aller sceller la troisième pole position consécutive de Rebellion en WEC.

Aston Martin signe la pole du GTE

Présente pour la première fois en WEC avec sa nouvelle C8.R, Corvette n'est pas venu se mêler à la lutte pour les avant-postes. En revanche, c'est à nouveau à coup de dixièmes et de centièmes que s'est jouée la pole position entre les habitués du LMGTE Pro. C'est finalement l'Aston Martin #95 de Marco Sørensen et Nicki Thiim qui a raflé la mise, avec deux dixièmes d'avance sur la Porsche #92 et à peine plus sur l'Aston Martin #97. En LMGTE Am, la pole position est revenue à la Porsche #56 du Team Project 1.

En LMP2, le Cool Racing de Nicolas Lapierre, Antonin Borga et Alexandre Coigny s'est offert la pole position, avec la quatrième place au général. L'équipe suisse devance United Autosports et Alpine.

Le départ des 6 Heures du Circuit des Amériques sera donné ce dimanche à 19h (heure française).

6 Heures du COTA - Qualifications LMP

6 Heures du COTA - Qualifications LMGTE