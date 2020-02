EL2 - Rebellion confirme mais explose son moteur

C'est allé un peu plus vite lors de la deuxième et dernière séance d'essais libres sur le Circuit des Amériques. Les concurrents avaient à nouveau deux heures de roulage pour parfaire leurs réglages, sur une piste qui a été en partie resurfacée pour atténuer les bosses les plus marquées et dont les pilotes de F1 s'étaient notamment plaints à l'automne dernier.

Cette deuxième séance a dans un premier temps été suspendue par un drapeau rouge, suite à un incident ayant affecté l'Aston Martin #95. Victime d'un problème au niveau d'une roue, Marco Sørensen a immobilisé sa machine en bord de piste et il a fallu l'évacuer. Une heure plus tard, à mi-séance, c'était une autre auto qui s'arrêtait : la Rebellion R-13, alors aux mains de Bruno Senna et malheureusement victime d'une défaillance du moteur Gibson.

Lire aussi : EL1 - Rebellion mène les premiers essais à Austin

L'équipe suisse doit donc se contenter de 24 boucles sur ces EL2, et elle en est surtout quitte pour une course contre la montre puisqu'il va falloir intervenir dans le temps imparti pour changer le moteur et faire en sorte que le prototype LMP1 soit prêt pour les qualifications tout à l'heure. Auparavant, la R-13 s'est montrée la plus rapide, comme lors des EL1, et encore une fois par l'intermédiaire de Gustavo Menezes. À domicile, le pilote américain a effectué un passage en 1'48"804. C'est plus d'une demi-seconde de mieux que la Toyota #8.

Le tiercé de tête est à nouveau complété par une LMP2, cette fois-ci l'Oreca 07 du Racing Team Nederland. Car l'autre TS050 Hybrid, la plus pénalisée ce week-end par le handicap de performance, est une nouvelle fois restée discrète et pointe septième à 2"381.

Un nouveau drapeau rouge est venu interrompre les débats prématurément, lorsque la Porsche #88 s'est immobilisée en piste alors qu'il ne restait que quelques minutes. .

Dans les rangs du LMGTE Pro, c'est au tour de la Porsche #92 de pointer en tête, devant l'Aston Martin #95 et l'autre 911 RSR. En LMGTE Am, le meilleur temps revient à la Porsche #77 du Dempsey-Proton Racing.

La séance de qualifications débutera à 00h40 pour les GTE, et 1h10 pour les LMP.

6 Heures du COTA - Essais Libres 2