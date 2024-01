Pascal Vasselon n'est plus le directeur technique de Toyota

Emblématique directeur technique de Toyota, de tous les succès récents de la marque en Endurance, Pascal Vasselon, 60 ans, n'est désormais plus à son poste. Le technicien français est remplacé par intérim par David Floury, qui prend donc les commandes de la structure de Cologne qui, en plus du WEC, s'occupe du développement des moteurs pour le WRC et construit la GR Supra GTA cliente.

L'annonce a été faite ce lundi, dans ce qui a été décrit dans un court communiqué comme faisant partie d'une initiative visant à "développer la prochaine génération de dirigeants de l'entreprise dans le cadre de son engagement en faveur de l'amélioration continue et de la fabrication de voitures de sport auto toujours plus performantes".

Vasselon va demeurer chez TGR-E, compagnie précédemment connue sous le nom "Toyota Motorsport GmbH", même si son rôle dans le travail quotidien de la marque est "temporairement mis en pause", toujours selon le communiqué publié. Ce dernier indique par ailleurs qu'il est prévu qu'il "reprenne bientôt un rôle actif, apportant ses connaissances et son expérience pour améliorer l'approche stratégique de TGR en matière de sport automobile mondial".

Pascal Vasselon avait rejoint Toyota en 2005 par le truchement du programme F1 du constructeur japonais, en provenance de Michelin. Il occupait alors le rôle de responsable de la recherche et du développement du châssis de l'écurie, avant de devenir dès 2006 le responsable technique global pour le châssis en lieu et place de Mike Gascoyne, et ce jusqu'à la fin de l'implication de Toyota en discipline reine, fin 2009.

Vasselon a par la suite supervisé l'arrivée de Toyota dans la catégorie reine du WEC en 2012, avec depuis cinq victoires aux 24 Heures du Mans et six titres constructeurs remportés.

Ces derniers mois, son nom a été lié à un rôle au sein du programme ayant pour objectif l'arrivée d'un prototype à hydrogène sur la grille du WEC à l'horizon 2027. Toyota a confirmé son projet en dévoilant la GR H2 Racing Concept à la veille des 24 Heures du Mans 2023.

Son remplaçant par intérim à la direction technique de Toyota, David Floury, est depuis longtemps impliqué dans le programme WEC de la marque. Il était ingénieur en chef au début du projet, dans le cadre de l'association avec Oreca qui assurait un soutien opérationnel à l'équipe nippone. Il a concilié son rôle de directeur technique chez Oreca avec ses fonctions chez Toyota jusqu'à ce qu'il rejoigne pour de bon le personnel de ce dernier en 2021.

Ce changement d'organigramme a été désigné par Toyota comme "le premier pas vers une direction actualisée et réorganisée". Ce processus a été lancé par le président de TGR-E, Misato Hirai, par le directeur général Rob Leupen et par Kazuki Nakajima, devenu vice-président depuis son retrait de la compétition fin 2022.

John Litjens et Norio Aoki, respectivement chefs de projet pour les programmes châssis en WEC et moteur en WRC, conservent leurs fonctions et sont placés sous l'autorité de Floury.

Avec Gary Watkins