Le WEC prépare un nouveau format de qualifications

Le WEC travaille avec la commission Endurance de la FIA sur une nouvelle procédure qui remplacera l'actuel système de qualifications. Depuis plusieurs années, celui-ci se base sur la moyenne des deux meilleurs chronos réalisés par deux pilotes différents. Ce format est utilisé sous sa forme actuelle depuis 2015, tandis qu'auparavant il s'agissait notamment d'une moyenne sur quatre tours pour deux pilotes de chaque équipage. "Ce ne sera pas une hyperpole, mais nous modifierons le format", a confirmé Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest.

Le travail est en cours pour décider des nouveautés à apporter, et qui seront mises en place sur toutes les manches de WEC en 2021, à l'exception des 24 Heures du Mans. La classique mancelle conservera le nouveau format unique, introduit cette année. "Il y a un groupe de travail qui cherche quel est le meilleur format", précise Gérard Neveu, directeur général du WEC. "Quelque chose d'attractif et de spectaculaire est clairement sur la table désormais. Nous avons le sentiment que nous pouvons mieux faire. Notre travail est de donner, si c'est possible, plus d'attractivité, plus de divertissement, et c'est ce que nous cherchons."

Concernant les 24 Heures du Mans, le format évolué des qualifications avec une séance d'hyperpole réservée à certains concurrents sera renouvelée lors de l'édition 2021. Cette approche a été unanimement saluée par les équipes et les pilotes la semaine dernière dans la Sarthe, avec une première séance de 45 minutes, puis une hyperpole permettant aux six plus rapides de chaque catégorie de se lancer dans un exercice de vitesse pure.

"Je crois que tout le monde a adoré ce type de qualifications", se félicite Pierre Fillon. "C'est spectaculaire, c'est bien pour la télévision, c'est bien pour les spectateurs – pas cette année, mais l'an prochain [référence au huis clos de l'édition 2020]."

Propos recueillis par Gary Watkins

