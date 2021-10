ES11 & 12 - Tänak sonne la charge derrière Evans toujours leader

Après un passage par le parc d'assistance de Jyväskylä, les débats ont repris dans les quatre spéciales déjà empruntées ce matin. Dans ces conditions où le grip a généralement été considéré comme "meilleur" par les pilotes du WRC, Ott Tänak a enfin pu s'exprimer pleinement et mettre ainsi un terme à la série de meilleurs temps d'Elfyn Evans clairement intouchable ce matin.

Évoluant sur un tout autre rythme que celui affiché en début de journée, l'Estonien a profité d'une voiture "plus simple" à piloter pour avoir "un meilleur feeling". Grâce à ses deux meilleurs temps consécutifs, il a même pu reprendre la deuxième place à son coéquipier Craig Breen, pour deux dixièmes, tout en maintenant la pression sur le pilote Toyota toujours en tête pour 7"9.

Dans le match qui l'oppose à Thierry Neuville pour la cinquième place, Sébastien Ogier a semblé être plus à l'aise au volant de sa Yaris WRC. Après quelques "changements" effectués à l'assistance, le septuple Champion du monde a "plus apprécié" son pilotage sans toutefois être encore "à 100% à la limite". Intercalé entre cette bataille et le podium, Esapekka Lappi a également remarqué des progrès au sujet du comportement de sa monture.

En queue de peloton des WRC, les pilotes M-Sport ont quant à eux poursuivi leurs progressions à bonne distance de leurs rivaux. Gus Greensmith ayant logiquement fait le trou face à son coéquipier Adrien Fourmaux toujours en pleine découverte de l'épreuve au volant de la Ford Fiesta WRC.

La deuxième journée se poursuit ce samedi à partir de 16h38 avec le second passage dans la spéciale d'Arvaja. Le Rallye de Finlande est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES11 : O. Tänak

ES12 : O. Tänak

Rallye de Finlande - Classement après l'ES12