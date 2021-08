ES3 & 4 - Neuville et Breen font jeu égal

La première boucle du Rallye d'Ypres-Belgique s'est terminée dans les spéciales de Kemmelberg et Zonnebeke. Leader à l'issue de l'ES2, Craig Breen a finalement cédé la première position à Thierry Neuville. Après avoir signé un second meilleur temps consécutif dans l'ES3, l'Irlandais n'a rien pu faire face au Belge dans la spéciale suivante, considérée comme "la pire de la boucle". Ott Tänak a quant à lui définitivement baissé de rythme derrière ses coéquipiers. Depuis son erreur de l'ES2 et un carrefour mal négocié, l'Estonien a perdu ses sensations tout en conservant cependant sa troisième position provisoire pour 0"8 face à Elfyn Evans.

Après un court passage par la France à l'arrivée de la spéciale précédente, l'ES3 n'a pas épargné les pilotes tricolores. Dans le dur depuis le départ, où il ne "s'attendait pas à souffrir autant", Sébastien Ogier a perdu 12" supplémentaires suite à une crevaison (avant gauche) et ne s'est pas privé d'allumer une nouvelle fois Pirelli et ses pneus "pas assez solides" pour les WRC.

Encore moins verni, Adrien Fourmaux a quant à lui ouvert la liste des abandons ce vendredi en envoyant violemment sa Ford Fiesta WRC dans un fossé. Le pilote nordiste restait jusque là sur une excellente série de résultats dans la catégorie reine. Dans le secteur chronométré suivant, Gus Greensmith a vite imité son coéquipier en posant sa Fiesta WRC dans un champ après seulement 200 mètres parcourus. Les mésaventures des pilotes M-Sport ont logiquement permis à Pierre-Louis Loubet d'intégrer le top 8 malgré plusieurs erreurs.

La première journée reprend à partir de 18h15 avec le second passage des quatre spéciales déjà parcourues. Le Rallye d'Ypres est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES1 : O. Tänak

ES2 : C. Breen

ES3 : C. Breen

ES4 : T. Neuville

Rallye d'Ypres-Belgique - Classement après l'ES4