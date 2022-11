Après une saison difficile, Evans reste confiant pour 2023

Charger le lecteur audio

Après avoir conclu les saisons 2020 et 2021 au rang de vice-Champion du monde WRC, Elfyn Evans a éprouvé les pires difficultés à s'acclimater en 2022 aux nouvelles Rally1 Hybrid répondant à la nouvelle réglementation technique.

Aussi, après que Sébastien Ogier a pris du recul par rapport à la discipline en fin de saison dernière, on pouvait légitimement penser que le Gallois allait reprendre les rênes de l'équipe. Mais c'est finalement son jeune coéquipier, Kalle Rovanperä, qui a fait sensation en remportant six rallyes pour devenir au bout du compte le plus jeune Champion du monde de l'Histoire du WRC. De son côté, Evans n'aura même pas réussi à signer la moindre victoire, une première pour lui depuis 2019. Le Britannique n'a par ailleurs pas pu faire mieux que quatrième au championnat.

Pourtant, le succès a souvent été proche cette saison pour le pilote Toyota, qui a fini deuxième à quatre reprises en six rallyes entre le Rallye du Portugal et le Rallye d'Ypres. La victoire lui a d'ailleurs de nouveau tendu les bras au Japon, où il a longtemps bataillé avec Thierry Neuville pour la tête de course, avant de devoir finalement se contenter de la quatrième place à la suite d'une crevaison survenue lors de la dernière étape.

Déçu de son résultat au pays du soleil levant, le Gallois y a tout de même souligné "l'importante progression" qu'il a pu réaliser avec la GR Yaris, surtout après un Rallye de Catalogne où il avait paru hors du coup, avec la sixième position à l'arrivée. "Vous ne pouvez pas tout mettre sur le compte de la malchance, et il faut prendre ses responsabilités lorsque les choses vont de travers", a-t-il ainsi expliqué auprès de Motorsport.com.

"C'est très décevant, pour moi ainsi que pour l'équipe, mais au moins peut-on dire que nous avons réalisé une importante progression par rapport à la Catalogne. C'est donc quelque chose sur quoi nous allons pouvoir capitaliser l'an prochain. On a travaillé avec les gars pour comprendre un peu mieux comment on pouvait extraire plus de performance de mon côté. Il y a eu quelques changements dans mon style de pilotage. Mais la voiture était bien sûr également un peu différente par rapport à l'Espagne, donc il y a eu des changements des deux côtés."

Après une saison 2022 délicate, Evans entend bien se relancer l'an prochain, et poursuivre ainsi la bonne dynamique qu'il a enclenchée au Rallye du Japon.

Une direction plus claire après un début de saison brouillon

Ces belles avancées, Evans et Toyota devront donc les confirmer sur la campagne 2023. Le Gallois est ainsi confiant dans le fait qu'il puisse débuter la prochaine saison du bon pied avec désormais une meilleure compréhension de comment mieux accorder la GR Yaris à son style de pilotage.

"Je pense que toutes les leçons que nous avons apprises devraient nous permettre d'être dans une meilleure position l'an prochain", reprend-il. "Il reste cependant encore beaucoup de domaines sur lesquels nous devons travailler pour cela. Mais il y a eu des améliorations durant l'année, et je pense que nous avons désormais une direction plus claire pour faire en sorte que la voiture me convienne mieux."

Toyota a officialisé la semaine dernière le line-up qui défendra ses couleurs en 2023. Outre Rovanperä et Evans qui participeront à l'entièreté de la saison, Takamoto Katsuta a ainsi été promu au sein de l'équipe d'usine, où il partagera le volant de la troisième GR Yaris avec Ogier, qui sera quant à lui de nouveau engagé sur un programme partiel.