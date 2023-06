Futur du WRC : le championnat salue une réunion "constructive"

Les pilotes et les représentants des équipes ont participé à une réunion en ligne mercredi, à l'initiative du promoteur du WRC, afin d'échanger des idées pour améliorer le championnat.

Cette réunion a été organisée à la suite des commentaires faits par Thierry Neuville avant le Rallye du Portugal le mois dernier, où il a déclaré que le championnat devait faire des changements pour améliorer son attrait pour les constructeurs et les fans.

Cette discussion avec le promoteur du championnat faisait suite à une réunion avec les pilotes présidée par le Champion du monde des Rallyes 2003 et vice-président de la Commission des pilotes de la FIA, Petter Solberg, au Rallye de Sardaigne la semaine dernière.

Le WRC a adressé une brève communication à Motorsport.com à la suite de la réunion de ce mercredi, indiquant : "La réunion a été constructive, mais les détails resteront confidentiels." Il semble que tous les pilotes de pointe du WRC et les trois équipes du Rally1 étaient représentés lors de cette réunion.

Le directeur de l'équipe Toyota en WRC, Jari-Matti Latvala, a également qualifié la réunion de "constructive" en ce qui concerne le débat sur les idées visant à améliorer le championnat pour l'avenir. "Le rallye a toujours été et reste un sport extraordinaire, et le WRC a une histoire incroyable depuis ses débuts il y a 50 ans", a déclaré Latvala dans un communiqué transmis à Motorsport.com. "Il est également important que nous pensions à l'avenir et à ce que nous pourrions faire différemment pour l'améliorer."

Neuville a interrogé la capacité du WRC à retenir ses constructeurs actuels.

"Nous avons eu une réunion constructive mercredi entre les différentes parties prenantes, au cours de laquelle de nombreux sujets ont été abordés et des idées intéressantes ont été formulées pour améliorer les choses à l'avenir. C'est une bonne chose de voir cette collaboration positive et j'espère qu'elle profitera à la discipline et qu'elle la rendra plus forte."

Neuville n'est pas le seul pilote ou représentant d'équipe à s'inquiéter de l'orientation future de l'élite du rallye ces dernières semaines. Le week-end dernier, Kalle Rovanpera a demandé à ce que les équipages reçoivent des pneus neufs pour la Power Stage afin d'éviter les économies de pneus le dimanche, qui réduisent le spectacle pour les fans, tandis que Cyril Abiteboul, le patron de Hyundai, plaide pour une révision de l'ensemble du format.

Le WRC et la FIA ont déjà annoncé qu'ils envisageaient d'introduire un plafond de dépenses afin d'augmenter le retour sur investissement des constructeurs et d'attirer de nouvelles marques dans la discipline.

S'exprimant lors du Rallye de Sardaigne le week-end dernier, le directeur de l'équipe M-Sport, Rich Millener, espérait que la réunion de cette semaine déboucherait sur une série de décisions clés pour l'avenir.