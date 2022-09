ES2 à 5 - Loubet en tête du Rallye de l'Acropole devant Loeb !

Charger le lecteur audio

Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français ont frappé fort lors des quatre premières spéciales disputées ce vendredi matin en Grèce ! On a cru dans un premier temps que Sébastien Loeb allait réaliser un carton plein après avoir signé le meilleur temps sur les trois premiers parcours chronométrés de la journée, mais c'est finalement son jeune coéquipier, Pierre-Louis Loubet, qui s'est emparé de la tête du Rallye de l'Acropole juste avant de rejoindre la zone de changements de pneus.

Le résultat d'une formidable prestation dans l'ES5 pour le pilote corse, auteur de son tout premier scratch en WRC dans la spéciale de Dafni. De quoi le propulser aux commandes de l'épreuve hellénique pour 1"9 d'avance sur Loeb, auteur d'une petite erreur sur ce même tronçon.

Derrière eux, on retrouve Esapekka Lappi en troisième position. Le Finlandais est ainsi en bonne place pour viser un nouveau podium, ce qui serait ni plus ni moins que le troisième d'affilée s'il parvenait à ses fins dimanche. Auteur du meilleur chrono lors de la Super Spéciale disputée au cœur du Stade olympique d'Athènes hier soir, Thierry Neuville occupe pour sa part la quatrième place à 4"9 de Loubet et devance son coéquipier Ott Tänak, qui complète le top 5, alors qu'un petit écart relègue déjà ce dernier à 13"8 de la tête de course.

Rovanperä n'est pour l'instant que neuvième en Grèce. Insuffisant pour espérer être titré dès ce week-end.

Rovanperä en difficulté

L'Estonien, qui a momentanément perdu le système hybride lors de la liaison entre les ES3 et 4, peut néanmoins se féliciter de pointer pour le moment devant Kalle Rovanperä, qui a particulièrement souffert en ouvrant la route ce matin. Le leader du championnat, qui dispose d'une nouvelle balle de match ce week-end dans la perspective du titre, n'est en effet que neuvième, à plus de 30" de Loubet : un gouffre après seulement cinq spéciales.

Dani Sordo évolue de son côté à la sixième place, devant Elfyn Evans et Gus Greensmith, alors que le top 10 est complété par Takamoto Katsuta, en cruel manque de rythme dans cette première étape – le Japonais a perdu environ 45" ne serait-ce que sur l'ES3 de Harvati. Craig Breen figure de son côté au 16e rang, après un début de rallye galère, contraint de changer une roue dans l'ES4 après avoir vu sa Ford Puma être la cible d'un incendie à l'arrivée de l'ES2 (rapidement circonscrit par les commissaires et qui n'a pas provoqué de dégâts rédhibitoires).

