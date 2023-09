Pluies diluviennes en Grèce : shakedown annulé au Rallye de l'Acropole

La Grèce a subi des inondations soudaines cette semaine après avoir enregistré des précipitations record en raison de la tempête Daniel. Dimanche dernier, les équipes du WRC ont été prévenues de la situation via une alerte météo.

La tempête a frappé Lamía, la ville hôte du Rallye de l'Acropole, entraînant l'inondation de plusieurs routes autour du parc d'assistance. Le directeur du rallye, Pavlos Athanassoulas, a déclaré à Motorsport.com qu'au cours des dernières 48 heures, la tempête avait provoqué les "plus fortes précipitations de l'Histoire de la Grèce".

En dépit des conditions, les équipages du WRC ont réussi à effectuer des reconnaissances, même si le programme a été tronqué et interrompu. Les reconnaissances des spéciales 7 à 10 ont ainsi dû s'arrêter prématurément pour certains équipages ce mercredi en raison de la baisse de luminosité et de la pluie qui a imposé des restrictions à la circulation.

La perturbation du programme des reconnaissances a dans un premier temps conduit les officiels à restreindre le shakedown avant qu'il ne soit décidé mercredi soir d'y renoncer complètement. La Power Stage de dimanche, qui clôturera le rallye, a également été raccourcie de 10 kilomètres en raison des effets de la tempête.

"Heureusement, la situation n'a pas été trop affectée", a déclaré Athanassoulas à Motorsport.com. "Les pilotes ont eu l'occasion de faire des reconnaissances, d'une certaine manière, pas dans les meilleures conditions possibles, mais sur toutes les spéciales."

"Nous avons dû raccourcir la Power Stage de 10 kilomètres parce que la première partie était très difficile et dangereuse pour les pilotes. Le directeur de course a publié un nouvel itinéraire et nous avons raccourci la Power Stage, mais à part cela, toutes les spéciales ont été reconnues et les pilotes sont prêts à prendre le départ du rallye."

Le rallye est censé commencer jeudi soir avec une Super Spéciale organisée dans le centre-ville d'Athènes, 200 kilomètres au sud-est de Lamía. La météo actuelle prévoit un fort risque de nouvelles précipitations jeudi et vendredi, avant que ne reviennent les conditions plus traditionnelles du Rallye de l'Acropole, chaudes et sèches, à partir de samedi.

Les officiels du rallye vont continuer à surveiller la météo afin d'assurer la sécurité des pilotes, des équipes, des organisateurs et des spectateurs, mais Athanassoulas est convaincu que le rallye aura lieu. Lorsqu'il lui a été demandé s'il y avait la moindre suggestion selon laquelle l'épreuve pourrait être annulée, il a répondu : "Absolument aucune."

"À l'heure où nous parlons, rien ne semble menacer les spéciales du vendredi, et quant à samedi, nous avons deux jours devant nous pour que celles-ci sèchent autant que possible, et elles représenteront un défi différent de ce que les pilotes attendaient."

"Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des forces de la nature", a-t-il ajouté. "Nous venons d'assister ces deux derniers jours aux plus fortes précipitations de l'Histoire de la Grèce. C'est une très grosse tempête, la plus grosse que l'on ait vue depuis des années."

"Heureusement, la situation actuelle est que nous avons des personnes de l'organisation qui sont passés sur les deux premières spéciales du vendredi, et toutes deux sont dans un état relativement correct, c'est conduisible. La pluie est censée s'arrêter dans la nuit, alors elles auront 24 heures pour sécher davantage, ce qui signifie que si la situation n'empire pas, rien ne menace les spéciales du vendredi."

"Nous ferons le nécessaire pour assurer la sécurité des pilotes, des spectateurs et de tous ceux qui sont impliqués dans le rallye."

Kalle Rovanperä (Toyota) ouvrira la route au départ de ce rallye grâce à ses 25 points d'avance sur son coéquipier Elfyn Evans en tête du championnat.

