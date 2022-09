Rovanperä à quitte ou double en Nouvelle-Zélande

Charger le lecteur audio

Kalle Rovanperä va devoir stopper l'hémorragie en Nouvelle-Zélande ! Toujours leader du championnat, le Finlandais est en effet engagé dans une bien mauvaise série depuis trois rallyes et n'a même plus goûté aux joies du podium depuis sa manche à domicile début août.

Le pilote Toyota n'a ainsi marqué que neuf points lors des deux dernières manches, au Rallye d'Ypres ainsi qu'au Rallye de l'Acropole, contre 50 pour son plus sérieux adversaire dans la course au titre, Ott Tänak (Thierry Neuville est lui aussi encore dans le coup, mais relégué à 76 unités). Cependant, avec une avance de 53 points, Rovanperä détient tout de même à nouveau la possibilité d'être titré ce week-end, pour peu qu'il parvienne à marquer huit points de plus que l'Estonien.

Ce ne sera pas chose aisée, surtout pour le jeune homme qui fêtera ses 22 ans samedi, au cours d'une épreuve à laquelle il participera pour la première fois : le Rallye de Nouvelle-Zélande, qui a eu lieu pour la dernière fois en 2012, devait initialement faire son retour au calendrier en 2020 mais la pandémie de Covid a mené à l'annulation des deux dernières éditions.

Dans ces conditions, difficile de procéder à une préparation idoine et c'est surtout le système D qui prévaut. "Je n'ai entendu que des bonnes choses à propos de la Nouvelle-Zélande, du rallye et à quel point les routes sont sympas là-bas", annonce cependant d'entrée Rovanperä, qui ne renonce pas à être optimiste. "Dans le cadre de notre préparation, nous avons essayé de dénicher des vidéos pour avoir une première idée de ce à quoi ressemblent les spéciales, et de ce que nous allons avoir besoin sur la voiture avant de nous y rendre."

Contraint d'ouvrir la route de par sa position de leader au championnat, le Finlandais semble être une nouvelle fois condamné à faire des prodiges en Nouvelle-Zélande s'il ne veut pas voir Tänak lui reprendre de nouveau des points. Il espère ainsi limiter les dégâts lors de la première étape avant de lâcher les chevaux par la suite, et pourquoi pas jouer la victoire.

Un objectif qui n'est pas une simple vue de l'esprit, car après tout celui-ci était bien parvenu à s'imposer sur des rallyes terre tout en ouvrant la route lors de la première journée au Rallye du Portugal et au Safari Rally. "Les derniers rallyes ne se sont pas très bien déroulés pour nous, mais nous savons ce que nous devons améliorer, et nous travaillons dur pour avoir plus de rythme et être plus à l'aise", reprend-il. "Nous allons une nouvelle fois devoir ouvrir la route mais espérons que nous puissions bénéficier d'une bonne vitesse, apprécier la course et terminer avec un bon résultat."

Rovanperä a accumulé les erreurs de pilotage lors des dernières manches, accusant son premier abandon de la saison en Belgique avant de percuter un arbre en Grèce.

Des routes moins difficiles qu'à l'Acropole

Si le parcours très cassant de la dernière manche en Grèce a provoqué de nombreux problèmes à Toyota (le constructeur japonais y a concédé son pire bilan comptable de l'année avec seulement 23 points marqués), le profil beaucoup plus roulant des routes néo-zélandaises devrait en revanche davantage convenir à la GR Yaris.

C'est en tout cas l'avis du patron de l'équipe, Jari-Matti Latvala, vainqueur au pays du long nuage blanc en 2010 au terme d'un beau duel face à Sébastien Ogier, qui sera d'ailleurs de la partie ce week-end au profit de la marque nippone. "La Grèce a bien sûr été une manche décevante pour nous, et il y a des leçons que nous avons dû retenir pour être plus forts sur ce type de rallyes à l'avenir", explique le Finlandais. "Le Rallye de Nouvelle-Zélande est cependant un rallye très différent [de celui de l'Acropole]. La surface est plus linéaire, les routes sont rapides et fluides, et les multiples dévers vous donnent l'impression d'être dans un ballet avec la voiture. Ce sont vraiment des routes incroyables, que vous ne retrouvez nulle part ailleurs en WRC."