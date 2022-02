Rovanperä remporte le Rallye de Suède en digne héritier

Charger le lecteur audio

Kalle Rovanperä a fait, une fois de plus, étalage de tout son talent en décrochant avec autorité sa première victoire de la saison ce week-end en Suède, la troisième de sa carrière en WRC après celles remportées en 2021 en Estonie puis en Grèce. Au terme d'un rallye où il a parfaitement géré le désavantage d'ouvrir la route lors de la première étape, longue de plus de 125 km, le Finlandais a ensuite trouvé les arguments nécessaires pour hausser le rythme et faire craquer ses adversaires un par un. À seulement 21 ans, le pilote Toyota Gazoo Racing s'affirme encore un peu plus comme un potentiel Champion du monde et succède pour l'anecdote à son père Harri, vainqueur de son seul rallye en WRC en Suède en 2001.

À 22" du jeune vainqueur, Thierry Neuville arrache une inespérée deuxième position finale après la débâcle subie par l'ensemble de l'équipe Hyundai Motorsport lors du Rallye Monte-Carlo. Même si tout n'a pas été encore parfait, la performance du Belge a largement eu de quoi redonner quelques sourires dans les rangs du team sud-coréen.

De retour au plus haut niveau après une année compliquée, Esapekka Lappi complète le podium final. Engagé partiellement en 2022 aux côtés de Sébastien Ogier, le Finlandais a parfaitement lancé sa saison en décrochant un résultat fidèle aux attentes de son équipe, malgré un manque de rythme et de confiance logique face à ses adversaires.

Auteur d'une course régulière après avoir commis quelques erreurs en début de week-end, Takamoto Katsuta termine au pied du podium et inverse enfin la tendance après une série de résultats frustrants entamée depuis l'été 2021. Ralenti par des problèmes techniques (hybride et boîte de vitesses), Gus Greensmith confirme néanmoins ses progrès en accrochant son second top 5 consécutif devant Oliver Solberg, lui aussi loin d'avoir été épargné par les ennuis mécaniques ce week-end.

Si le week-end suédois a plus ou moins souri à tous les pilotes susmentionnés, d'autres n'ont pas connu la même réussite. Tous contraints à l'abandon au moins une fois, Elfyn Evans, Ott Tänak, Craig Breen et Adrien Fourmaux ont perdu gros à Umeå. À l'image du Français, stoppé par son moteur ce dimanche matin, le Gallois repart de Suède avec 0 point après avoir commis une grosse erreur. Trahi par son unité hybride vendredi après-midi, le Champion du monde 2019 se console avec la victoire dans la Power Stage et ses cinq points bonus.

Scratchs de la matinée

ES16 : K. Rovanperä

ES17 : O. Tänak

ES18 : T. Neuville

ES19 : O. Tänak

Power Stage

1. O. Tänak (5 pts)

2. K. Rovanperä (4 pts)

3. T. Neuville (3 pts)

4. T. Katsuta (2 pts)

5. C. Breen (1 pt)

WRC Rallye du Suède - Classement Final

Le classement complet sera disponible ici.