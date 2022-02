ES16 à 18 - Rovanperä proche de la victoire après l'abandon d'Evans

Charger le lecteur audio

Après deux journées de course intenses autour d'Umeå, le Rallye de Suède a repris ce dimanche sur un rythme tout aussi effréné avec les deux passages dans la spéciales de Vindeln (ES16 et 18) ainsi que la dernière répétition dans Sarsjöliden, faisant office de Power Stage en clôture.

Sous les premières lueurs du jour, le classement général a rapidement connu un coup de théâtre avec l'abandon d'Elfyn Evans. Alors qu'il avait écopé de 10 secondes de pénalité à la suite de son arrivée rocambolesque dans l'ES15 avant même l'entame de cette dernière journée, le Gallois est parti le couteau entre les dents dès les premiers kilomètres pour tenter de revenir dans les échappements de son coéquipier Kalle Rovanperä. Mal lui en a pris, puisqu'après 10 km, la Yaris #33 a violemment percuté un mur de neige à l'avant. Après un tête-à-queue à haute vitesse, le vice-champion du monde a dû immobiliser quelques mètres plus loin sa voiture bien endommagée dans la manœuvre.

L'abandon d'Evans a logiquement profité au Finlandais. Bien qu'étant dépourvu du boost hybride, le pilote Toyota Gazoo Racing a accru son avance au classement général en affolant les compteurs. Après son scratch (ES16) claqué à 140,73 km/h de moyenne, il a ensuite légitimement calmé le jeu dans les deux spéciales suivantes.

À plus de 20" du Finlandais, la lutte pour le podium, qui s'est transformée en un duel pour la deuxième place, a quant à elle légèrement tourné en faveur de Thierry Neuville. À l'attaque face à un Esapekka Lappi ne pouvant "rien faire de plus", le Belge a réussi à lui grappiller quelques dixièmes pour conserver 3"7 avant les 14,23 km de la Power Stage.

Les faits de course aux avant-postes ont forcément permis aux poursuivants de grimper dans la hiérarchie. Régulier depuis son erreur du premier jour lui ayant coûté plus de 30", Takamoto Katsuta a pu remonter au quatrième rang, devant Gus Greensmith bien content de rentrer dans le top 5 après un début de rallye marqué par des problèmes techniques (hybride et boîte de vitesses) et quelques erreurs. La matinée a en revanche été nettement moins prolifique pour Adrien Fourmaux. Repoussé au delà du top 15 en fin de deuxième étape par un moteur récalcitrant, le pilote M-Sport a finalement dû renoncer sur la première liaison de la journée, ses problèmes n'étant pas totalement résolus.

La troisième et dernière étape se termine ce dimanche à partir de 12h18 avec la Power Stage de Sarsjöliden et ses 14,23 km. Le Rallye de Suède est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES16 : K. Rovanperä

ES17 : O. Tänak

ES18 : T. Neuville

WRC Rallye du Suède - Classement après l'ES18