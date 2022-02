ES12 à 15 - Rovanperä creuse l'écart aux avant-postes

Charger le lecteur audio

La deuxième et avant-dernière journée du Rallye de Suède a pris fin ce samedi après-midi dans les forêts enneigées autour d'Umeå. Après un passage par le parc d'assistance à mi-journée, les hostilités ont repris avec le second passage dans les spéciales de Brattby, Långed et Umeå, ces deux dernières ayant la difficulté supplémentaire d'être parcourues de nuit.

Sur des routes où les conditions ont finalement été meilleures que la veille avec quasiment aucune portion de terre, la lutte pour le podium a repris de plus belle entre les trois Yaris du team Toyota Gazoo Racing et la i20 N de Thierry Neuville.

Aux avant-postes, Kalle Rovanperä a toutefois frappé un grand coup en claquant, à 131,47 km/h de moyenne, le meilleur temps de l'ES14 avant de récidiver dans la suivante. Grâce à cette performance remarquable, le Finlandais a "considérablement" augmenté sa marge face à Elfyn Evans, repoussé ce soir à 8"3 avant les 56,84 kilomètres programmés ce dimanche. Face à son coéquipier, le Gallois n'a pourtant pas été avare dans l'effort, à l'image d'une dernière cellule de chronométrage franchie à travers un mur de neige puis contre un groupe électrogène soutenant un lampadaire.

La lutte pour la dernière marche du podium a également été intense entre Esapekka Lappi et Thierry Neuville. Quatrième après un tout-droit en fin de matinée (ES11), le Belge a tout donné cet après-midi pour reprendre l'avantage face au Finlandais, malgré une excursion dans un mur de neige dans l'obscurité de l'ES14. Quelque peu résigné face au pilote Hyundai Motorsport, Lappi a avoué que dès qu'il attaquait, son pilotage n'était plus assez propre pour suivre le rythme de ses adversaires.

Esseulé au cinquième rang à plus d'une minute du leader, Oliver Solberg avait quant à lui abdiqué, estimant que ce potentiel résultat serait une bonne nouvelle après son abandon au Monte-Carlo. Des soucis d'accélérateur en ont décidé autrement avant le départ de la dernière spéciale qu'il a pris avec 18 minutes de retard. Crédité de 2'40" de pénalité, il a perdu deux positions.

Derrière Takamoto Katsuta, tranquillement installé en cinquième position à la suite des problèmes rencontrés par le Suédois, Adrien Fourmaux a fait ce qu'il a pu pour contenir le retour de son coéquipier Gus Greensmith, avant de voir son moteur donner aussi de gros signes de faiblesse dans la dernière spéciale. Ralliant tant bien que mal l'arrivée, le Nordiste a lâché plus de quatre minutes dans sa mésaventure et chuté hors du top 10, derrière les premiers concurrents du WRC2.

Repoussé hors du top 30 après son abandon survenu à la suite d'une sortie de route (ES2), Craig Breen a connu une nouvelle journée frustrante. Bien qu'il ait signé le seul meilleur temps pour son équipe (ES11), le pilote M-Sport a vu sa Ford Puma perdre toute sa puissance quelques hectomètres après le départ de l'ES14. Contraint de s'arrêter, sur le bord de la spéciale, l'Irlandais a parcouru plusieurs kilomètres en mode full électrique avant d'immobiliser à nouveau sa voiture dans une échappatoire et d'abandonner une seconde fois ce week-end.

La troisième étape débute ce dimanche à partir de 7h00 avec la spéciale de Vindeln et ses 14,19 km. Le Rallye de Suède est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la journée

ES8 : E. Evans

ES10 : K. Rovanperä

ES11 : C. Breen

ES12 : E. Evans

ES14 : K. Rovanperä

ES15 : K. Rovanperä

WRC Rallye du Suède - Classement après l'ES15