Toyota dévoile sa GR Yaris WRC pour la saison 2023

Trois jours après Hyundai, Toyota a dévoilé ce vendredi la version 2023 de sa GR Yaris pour le Championnat du monde des rallyes. La marque se lancera la semaine prochaine, sur le Monte-Carlo, dans la défense de ses deux titres mondiaux acquis l'an passé en WRC.

Cette auto évoluée de la précédente spécification comporte notamment des évolutions au niveau du moteur et de l'aérodynamique, alors qu'il s'agissait clairement de la machine à battre en 2022, année de l'avènement de l'hybride dans la discipline avec la réglementation Rally1. Tandis que Kalle Rovanperä a été sacré plus jeune Champion du monde de l'Histoire à son volant, Toyota a remporté sept victoires sur les 13 manches disputées lors du dernier exercice. Rapide et fiable, la GR Yaris a tout de même commencé à subir la concurrence croissante de Hyundai en fin de saison dernière, incitant le constructeur japonais à mettre les bouchées doubles pour préparer sa deuxième itération.

Plusieurs évolutions ont donc vu le jour durant l'hiver, la plus notable se trouvant à l'arrière avec un package aéro revisité. Les boîtes à air prononcées qui ornaient les flancs de la voiture pour assurer le refroidissement de l'unité hybride sont désormais plus harmonieusement intégrées. C'est ce qui a permis de redessiner les ailes et les arches de roue à l'arrière, tandis que l'aileron a lui aussi été modifié en conséquence. Au niveau du moteur, Toyota a fait évoluer son bloc 1,6 litre dans le but d'en accroître à la fois la puissance et le couple.

"Nous sommes confiants avec la voiture que l'on a pour débuter cette saison", assure Tom Fowler, directeur technique de Toyota, auprès du site officiel du WRC. "Nous avons réalisé des gains de performance et de fiabilité, et nous avons poursuivi le travail d'évolution de la voiture que nous avions entamé l'an dernier. Je crois que nous avons une voiture qui sera capable de rivaliser avec n'importe lequel de nos concurrents."

Pour l'ouverture de la saison la semaine prochaine sur le Rallye Monte-Carlo, Toyota alignera quatre GR Yaris confiées à Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Sébastien Ogier, qui disposera à nouveau d'un programme partiel en 2023. La marque nippone vient de boucler ses derniers essais avant le grand rendez-vous. "Les sensations sont en fait vraiment bonnes", rassure Kalle Rovanperä. "Il est certain que l'on a l'expérience de cette voiture grâce à l'an dernier, mais il y a eu quelques petits changements aussi car on essaie toujours de progresser."

