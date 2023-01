Hyundai dévoile sa WRC 2023 et repart à l'assaut des titres

Charger le lecteur audio

Cliquez sur les flèches dans le diaporama ci-dessus pour découvrir la Hyundai i20 N Rally1 2023

À dix jours du coup d'envoi de la saison WRC, Hyundai a levé le voile sur la version 2023 de sa i20 N Rally1. On découvre une auto qui présente des modifications à l'avant et à l'arrière, avec un capot aplati et allongé qui crée une sorte de nouveau splitter avant, ainsi que des arches de roue, un spoiler et des rétroviseurs redessinés.

Dans le communiqué de presse qui accompagne le lancement de la voiture, Hyundai ne précise pas le nom de son nouveau team principal. On s'attend néanmoins à ce que Cyril Abiteboul, ancien patron de Renault en Formule 1, remplace Julien Moncet, qui a dirigé l'équipe après le départ d'Andrea Adamo et l'a menée à cinq victoires en 2022 alors que la saison avait initialement été marquée par des problèmes de fiabilité.

"L'année dernière a été l'une des plus difficiles pour nous en tant qu'équipe, mais peut-être aussi l'une des plus gratifiantes", souligne Sean Kim, président de Hyundai Motorsport. "Travailler avec un nouveau règlement technique et concevoir notre première voiture hybride n'a pas été une tâche aisée. Bien que nous ayons connu un début de saison difficile, nous nous sommes relevés, remobilisés et nous avons continué à nous motiver. Nous avons ainsi été l'équipe la plus performante durant la seconde moitié de l'année et nous avons terminé incroyablement haut."

"Même si les compteurs sont remis à zéro désormais, nous voyons 2023 comme la continuation du chapitre que nous avons commencé en 2022. Nous avons un package compétitif avec la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, des équipages qui ont envie de se battre pour les titres, et une équipe qui travaille dur en coulisses, prête à poursuivre sur sa lancée entre une saison et l'autre."

"Un combat plus égal" en 2023

Thierry Neuville emmène le line-up Hyundai pour cette nouvelle saison, aux côtés d'Esapekka Lappi, en provenance de Toyota, de Craig Breen, qui revient de M-Sport, et de Dani Sordo, toujours présent avec un programme partiel. Témoin l'an dernier du renversement d'une saison qui avait mal débuté, le Belge est convaincu qu'il sera en mesure de se battre aux avant-postes en 2023.

"Le défi cette année est très similaire à celui des saisons précédentes", observe-t-il. "La concurrence s'annonce à nouveau très dure, mais après une seconde moitié de saison 2022 compétitive pour nous, je pense que nous pouvons nous attendre à un combat plus égal en 2023. L'objectif reste inchangé : remporter les deux championnats. Le titre des constructeurs est très important pour Hyundai Motorsport et celui des pilotes est un objectif pour lequel je me bats toujours. Je pense que nous avons les outils pour nous battre à l'avant à chaque rallye."

Pour le Rallye Monte-Carlo, qui lancera la saison la semaine prochaine, c'est Sordo qui sera aligné aux côtés de Neuville et Lappi. Breen devrait quant à lui lancer son année au volant de la troisième i20 en Suède, le mois prochain.

