Vers le rallye le plus rapide de l'Histoire du WRC en Suède ?

Annulé l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, le Rallye de Suède revient au calendrier du WRC ce week-end, à la différence près qu'il est désormais organisé à Umea, soit environ 800 km au nord de son ancien camp de base Torsby.

Cette délocalisation signifie que les pilotes devront affronter un parcours inédit et 17 nouvelles spéciales qui semblent être beaucoup plus rapides que les différents profils proposés sur neige jusque là, grâce notamment à de nombreuses longues lignes droites reliant des sections techniques et étroites.

Après les reconnaissances et les prises de notes effectuées en début de semaine, plusieurs pilotes n'ont pas hésité à considérer ce rallye comme potentiellement le plus rapide de tous les temps. De quoi sérieusement menacer le record du Rallye de Finlande 2016, où Kris Meeke s'était alors imposé au volant de la Citroën DS3 WRC à 126,60 km/h.

"C'est le rallye le plus rapide jamais réalisé", a déclaré Craig Breen lors de la conférence de presse précédant l'événement. "C'est très rapide, très droit, pas tellement de crêtes ou de sauts, mais là où c'est étroit, c'est vraiment étroit et aussi bosselé. Mais c'est sûr que ce sera la vitesse moyenne la plus rapide jamais atteinte."

Vainqueur l'an passé de l'Arctic Rally Finland, l'épreuve ayant remplacée la Suède, Ott Tänak a partagé le même point de vue.

"Il pourrait être l'un des plus rapides et il semble être le plus rapide que j'ai vu dans ma carrière", a déclaré le pilote Hyundai Motorsport, qui a terminé le shakedown ce jeudi matin avec 0"3 de retard sur Kalle Rovanperä. "C'est à cause des longues lignes droites, c'est quelque chose que je n'ai pas tellement vu dans le passé".

Son coéquipier Thierry Neuville a quant à lui précisé que les spéciales ne ressemblaient pas aux précédentes éditions de l'épreuve suédoise, et bien qu'il apprécie les hautes vitesses, il a admis qu'elles pourraient toutefois s'avérer moins intéressantes.

"Elles [les spéciales] sont totalement différentes pour être honnête, il n'y a pas grand-chose qui correspond aux spéciales enneigées de l'année dernière à l'Arctic [Rally Finland]", a déclaré Neuville.

"Cette année, les conditions sont assez bonnes, les murs de neige sont hauts mais la couche de glace est beaucoup plus mince, donc nous serons plus vite sur les graviers en dessous. Les spéciales sont très rapides mais, de mon point de vue, moins intéressantes que ce à quoi je m'attendais. Il y a encore quelques spéciales qui sont belles mais certaines ne sont pas du niveau du WRC. Si c'est rapide, ce n'est pas un problème, mais si c'est droit et rapide, il n'y a aucun intérêt."

La perspective engendrée par ces longues lignes droites, offrant moins de virages et donc par conséquent moins de zones de freinage et de régénération semble être un facteur à prendre en compte pour la gestion de l'hybride, mis en plus à rude épreuve par les températures négatives.

"Je pense qu'une chose est claire, et surtout dans les spéciales les plus rapides, nous aurons beaucoup moins de chances d'avoir l'hybride disponible parce que la voiture sera à fond et que nous ne freinerons pas", a expliqué Elfyn Evans. "Je pense que nous pourrions voir de longues sections où nous n'utiliserons pas l'hybride".

Pour lutter contre une éventuelle réduction des opportunités d'utiliser le boost hybride, Adrien Fourmaux pense que les pilotes pourraient être obligés de freiner plus tôt et plus longtemps avant les virages pour récupérer plus de puissance.

"La seule solution que vous pouvez avoir est d'essayer d'avoir un freinage vraiment efficace. Si vous bloquez les pneus, alors vous ne régénérez pas", a décrit le Français. "Donc vous devez avoir un freinage assez propre et peut-être essayer de freiner un peu plus tôt pour un peu plus longtemps. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire."

Le Rallye de Suède débute vendredi à partir de 8h42 avec sept spéciales au programme à suivre sur Motorsport.com.