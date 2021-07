La victoire de Rovanperä a "une grande signification" pour Toyota

Ayant toujours un regard avisé sur les performances de ses troupes à travers le monde, Akio Toyoda a félicité personnellement la victoire de Kalle Rovanperä et de son copilote Jonne Halttunen.

"Kalle, Jonne, félicitations pour la victoire ! Je suis vraiment soulagé que vous ayez enfin pu rouler à fond pendant tout le rallye, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment. Tous les membres de l'équipe doivent être soulagés car ils ont vu l'équipage traverser une saison difficile", a salué le directeur général de la firme japonaise avant d'avoir une pensée pour Jari-Matti Latvala, dépossédé du record du plus jeune vainqueur en WRC ce week-end.

"Cela dit, il y a peut-être une personne qui a un sentiment compliqué. Jari-Matti avait le record du plus jeune vainqueur du WRC à 22 ans, et maintenant Kalle, 20 ans, a battu ce record. Comment Jari-Matti a-t-il ressenti l'arrivée de ce moment ? Un membre de l'équipe m'a dit qu'il était tout simplement heureux que la jeune star du même pays que lui ait établi ce nouveau record. En tant que propriétaire de l'équipe, j'étais très fier d'avoir un tel directeur d'équipe."

Nommé à la tête du team Toyota Gazoo Racing depuis décembre dernier, Latvala a connu bien des succès depuis sa prise de fonction. Avec six victoires en sept rallyes disputés, son équipe domine au championnat constructeurs tandis qu'Ogier et Evans occupent les deux premières positions du classement mondial. Alors forcément, quand une nouvelle victoire, forte de symboles, est venue récompenser l'excellent travail de toute son équipe, le Finlandais a été le premier satisfait.

"C'est une journée incroyable, et une victoire record à plus d'un titre. Chaque victoire est spéciale et agréable, mais pour moi, voir la première victoire de Kalle a une grande signification", s'est-il réjoui après cette victoire le touchant directement par bien des aspects. "Je suis très heureux de le voir devenir le plus jeune vainqueur d'un rallye WRC et de me ravir le record : Il perpétue la tradition finlandaise, après qu'Henri Toivonen l'ait détenu avant moi. Il a fait un travail fantastique ce week-end. C'était vraiment génial de voir que Kalle était si calme et patient. Je me souviens de ma première victoire, je n'étais pas si calme et patient."

Ce succès a aussi permis à Toyota d'asseoir un peu plus sa domination sur l'année 2021. Pour Latvala, cette série d'excellents résultats est le fruit d'une parfaite cohésion au sein de son équipe mais elle n'est qu'une première étape dans la saison encore longue.

"Prendre notre cinquième victoire consécutive – un record pour Toyota – est également incroyable. C'est quelque chose d'unique et de spécial que nous avons fait lors de ces derniers rallyes. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans les deux championnats, mais je suis très fier de l'équipe et des pilotes."