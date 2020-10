Nouveau succès pour Jonathan Rea dans la course Superpole

Jonathan Rea a fait un pas de plus vers le titre. Le pilote Kawasaki a été remporté sa 99e course dans le Championnat du monde Superbike, pour son 300e départ dans la catégorie. Rea a dominé la course Superpole de Magny-Cours, qui détermine la grille de la troisième course du week-end, dans laquelle il a de fortes chances de remporter son sixième titre.

Comme samedi, la pluie était très présente sur le circuit nivernais. Rea s'élançait de la troisième position sur la grille, derrière Eugene Laverty, auteur de la pole, et Tom Sykes. Le Nord-Irlandais a effacé Sykes dès le départ, puis pris l'avantage sur Laverty à la sortie du premier virage. Alex Lowes a également doublé les deux pilotes BMW dans les premiers enchaînements de virages. Le duo de Kawasaki a ensuite contrôlé la course, avec Rea devant Lowes. Michael van der Mark est venu compléter le podium.

Redding s'est classé au quatrième rang, devant Chaz Davies et Loris Baz. Après son podium samedi, le Français a longtemps occupé la cinquième place, mais Davies a pris l'avantage en fin de course. Michael Rinaldi, Michael Gerloff, Toprak Razgatlıoğlu et Leon Mercado ont complété le top 10.

Sylvain Barrier s'est classé à la 13e position. Les pilotes BMW ont perdu de nombreuses places durant la course. Laverty n'a vu l'arrivée qu'au 15e rang, devant Valentin Debise, tandis que Sykes a abandonné en fin d'épreuve.

Magny-Cours - Course Superpole