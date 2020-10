Redding repousse l'échéance, Baz encore deuxième

Le sixième titre de Jonathan Rea attendra ! Scott Redding a conservé une infime chance en remportant la deuxième course du week-end, tandis que Rea, pourtant parti depuis la pole, a dû se contenter de la quatrième place.

Rea est resté en tête au départ, sur une piste à nouveau détrempée, devant son équipier chez Kawasaki, Alex Lowes, et Redding. Ce dernier s’est emparé de la deuxième place dès le deuxième tour. Deux boucles plus tard, il a pris l’avantage sur Rea à la chicane du Nürburgring. Derrière, Loris Baz a aussi enchaîné les dépassements. Septième à la fin du premier tour, le Français est remonté au troisième rang en quelques tours. Il a comblé l’écart qui le séparait de Rea et il l’a déposé au Château d’Eau, peu après la mi-course.

Avec Redding en tête, Rea devait conserver la troisième place pour décrocher le titre dès ce week-end, mais Chaz Davies en a décidé autrement. Davies est revenu dans le sillage de son rival et il a pris l'avantage à la réaccélération après l'épingle d'Adélaïde. Rea a failli perdre le contrôle de sa Kawasaki à plusieurs reprises et il a laissé filer Davies, avant de revenir au contact en fin d'épreuve, sans pouvoir pour autant lancer une attaque.

À l'avant, Redding a creusé l'écart sur Baz et il n'a pas été inquiété pour la victoire. Le pilote Ducati Aruba a ainsi décroché son cinquième succès de la saison. Comme samedi, Loris Baz a vu l'arrivée au deuxième rang, devant Chaz Davies et Jonathan Rea. Le titre se jouera donc à Estoril, le dernier meeting de la saison. Rea rejoindra le Portugal dans une situation très favorable puisqu'il a 59 points d'avance sur Redding et qu'il n'en reste que 62 à prendre.

Michael van der Mark s'est classé au cinquième rang, devant Michael Rinaldi et Alex Lowes. Ce dernier a perdu plusieurs positions dans les premiers tours. Sylvain Barrier a vu l'arrivée à la 12e position et Valentin Debise à la 17e.

Magny-Cours - Course 2