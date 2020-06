Kawasaki et Ducati vont tester à Misano, BMW est au Lausitzring

À l'instar du MotoGP, qui reprend aujourd'hui ses essais collectifs à Misano, les premiers depuis le mois de février, le World Superbike va également disputer ses premiers tests groupés en Italie, mercredi et jeudi. Depuis le début de la phase de réouverture des circuits, seul Yamaha avait fait rouler ses pilotes lors d'une séance privée à Assen, et c'est désormais aux autres constructeurs de reprendre le chemin des circuits.

Kawasaki et Ducati vont se joindre aux structures du MotoGP déjà présentes sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. L'équipe KRT alignera le Champion du monde en titre, Jonathan Rea, et le leader du championnat Alex Lowes, qui seront accompagnés en piste par les pilotes Ducati, issus des équipes factory et clientes.

Ce sont Scott Redding et Chaz Davies qui seront au guidon des Panigale V4 R officielles, même si le premier cité a déjà roulé à Donington la semaine dernière pour se remettre dans le bain. Leon Camier sera lui aussi présent avec une machine italienne pour Barni Racing Team, tandis que le Team Goeleven roulera avec Michael Ruben Rinaldi. Motocorsa Racing sera aussi présent avec Leandro Mercado, qui a déjà testé à Misano et pourra profiter d'une bonne base pour mettre cette séance collective à profit. Enfin, Brixx Performance sera la dernière équipe satellite de Ducati à être présente, et c'est Sylvain Barrier qui sera sur la moto.

BMW ne pourra malheureusement pas se joindre à ces tests car le constructeur allemand est engagé via la structure Shaun Muir Racing et peine à pouvoir traverser les pays pour atteindre l'Italie. Tom Sykes et Eugene Laverty sont donc en essais au Lausitzring depuis hier, et ne feront pas non plus le déplacement lors des tests de Barcelone les 8 et 9 juillet prochains. Pour cette dernière séance collective avant la reprise du championnat à Jerez, Kawasaki et Ducati seront rejoints par Honda, Yamaha et l'ensemble des structures privées dépendant de ces constructeurs.