"Pas beaucoup d'autres courses" attendues en WorldSBK

Le WorldSBK a annoncé vendredi le calendrier sur lequel s'appuiera la reprise de son championnat, stoppé par la pandémie de COVID-19 après avoir disputé sa première manche en Australie. Gregorio Lavilla, directeur exécutif du sport et de l'organisation du WorldSBK, témoigne d'un calendrier "difficile à finaliser", mais qui marque une étape "importante" dans la voie de la reprise. Pour le moment, six épreuves sont annoncées avec certitude, deux autres sous réserve de confirmation (San Juan et Misano) et trois autres restent en lice mais sans qu'aucune date ne leur ait été attribuée (Donington Park, Assen et Losail).

"Il faudra un peu plus de temps pour déterminer la dernière partie du championnat", souligne l'ancien pilote. "Honnêtement, nous ne nous attendons pas à ajouter beaucoup d'autres courses car toutes les parties concernées comprennent que l'on ne peut pas comprimer une saison entière en peu de temps. Tout le monde pense au reste de l'année 2020, mais nous pensons aussi tous à 2021. Nous devons donc prévoir les choses de manière précise cette année afin de prendre des décisions encore plus précises l'année prochaine."

À l'instar des autres disciplines qui ont mené le même travail ces dernières semaines, le WorldSBK doit faire le choix d'un calendrier réduit, initialement concentré sur l'Europe, mais aussi d'un paddock à l'accès strictement limité. Bien que le huis-clos soit la norme pour le moment, Gregorio Lavilla n'exclut pas que cette règle puisse être assouplie prochainement et que les fans et les médias fassent leur retour sur les circuits.

"Nous pourrions les voir revenir avant la fin de la saison", suggère-t-il. "S'il y a chose que j'aime vraiment dans le World Superbike, c'est l'accessibilité pour les fans, qui peuvent entrer dans le paddock et participer à une atmosphère très unique. Mais cela prendra un peu plus de temps, car dans différents pays que nous visiterons les protocoles ne permettent pas les réunions de nombreuses personnes dans des zones restreintes. Tôt ou tard, les fans pourront à nouveau profiter du WorldSBK depuis la piste et, si tout se passe bien cet été, peut-être qu'un nombre réduit de personnes pourra revenir dans le paddock."

En attendant, les personnes essentielles à la tenue des courses évolueront en vase clos dans le paddock et devront se soumettre à un protocole très strict. Le but, éviter que le virus n'entre dans l'enceinte des circuits ou, le cas échéant, en ressorte et se répande. "Ce que nous pouvons et devons arrêter, ce sont les cas entrant à l'intérieur du paddock du WorldSBK, et si cela arrive, leur transmission ailleurs. La distanciation physique doit être respectée là où c'est possible et, là où ça ne l'est pas, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires pour réduire les risques."

"L'hygiène est la priorité absolue pour la sécurité et le bien-être de tous au sein du WorldSBK, ce que presque tous les gouvernements soulignent clairement. Des protocoles stricts seront mis en place pour les équipes, les fournisseurs, l'organisation, les responsables des circuits et les commissaires. Chacun doit être conscient que les choses sont différentes maintenant et qu'en fonction de la situation, nous continuerons à prendre les mesures appropriées."