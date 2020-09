Loris Baz en discussions avec l'équipe officielle Yamaha pour 2021

Seul pilote de l'équipe Ten Kate depuis que celle-ci a fait son retour en WorldSBK courant 2019 en alignant des Yamaha après un long partenariat avec Honda, Loris Baz se montre de plus en plus aux avant-postes cette saison, la première qu'il réalise dans son intégralité avec la R1. De retour sur le podium pour la première fois en six ans lors de la manche de l'Algarve, courant août, et entré deux autres fois dans le top 5 à ce stade, il occupe actuellement la neuvième place du championnat après avoir connu davantage de difficultés en Aragón le week-end dernier.

Meneur et défenseur enthousiaste de son équipe, il entretient également de bons rapports avec Yamaha au point d'être un prétendant logique à la succession de Michael van der Mark (en partance pour BMW) dans le team officiel, lorsque le Néerlandais quittera le navire à la fin de la saison. En quête d'un nouveau coéquipier pour Toprak Razgatlioglu, Yamaha a entamé des discussions avec le Haut-Savoyard, qui ne peut cacher son attrait pour cette option. Toutefois, rester chez Ten Kate fait aussi partie des pistes qu'il envisage.

"Honnêtement, je ne sais pas encore", explique Loris Baz au sujet d'un possible transfert vers l'équipe d'usine Yamaha. "On parle clairement avec le team factory. On parle aussi avec Kervin [Bos], Ronald et Gerrit [Ten Kate], et je me sens vraiment bien ici. Je serais heureux de rester chez Ten Kate et je serais heureux également d'être dans une équipe officielle. Il y a toujours des points positifs et des points négatifs."

"C'est un ensemble", poursuit l'ancien pilote officiel Kawasaki, sans parvenir à citer un élément qui serait pour lui décisif. "En tant que pilote, c'est difficile de dire non à une équipe d'usine. On travaille toute notre carrière pour obtenir la meilleure moto, et l'équipe d'usine est normalement celle qui peut offrir le meilleur ensemble. Clairement, je ne pense pas que je trouverai une autre équipe dans laquelle j'aurais une relation comme celle que j'ai avec Ten Kate. C'est comme être en famille. Mais c'est une question d'ensemble."

"C'est difficile de dire non à une équipe d'usine, mais j'ai dit aux gars de Ten Kate que si j'avais une offre qui me garantissait d'avoir exactement la même moto que dans l'équipe d'usine, je n'aurais pas peur de rester dans cette équipe et d'essayer de gagner avec eux. Je sais que nous en sommes capables, les gens sont assez bons pour cela. Mais avec une équipe privée ce n'est pas non plus facile de trouver le budget."

Loris Baz a fait savoir qu'il comptait prendre sa décision avant la manche de Barcelone, au programme dans un peu plus de deux semaines.