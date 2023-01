Van Beveren est sorti du bois : "C'était une sacrée étape !"

Charger le lecteur audio

Discret mais régulier, telle une marque de fabrique, Adrien van Beveren attendait son heure en cette première semaine sur le Dakar 2023. Elle est venue ce jeudi, avec une étape où le hors-piste et le sable ont régné en maître sur près de 400 km, offrant une belle opportunité au Français derrière ceux qui ouvraient la route. S'il ne cache pas avoir eu un soupçon de réussite là où le quatuor de tête s'est égaré un petit quart d'heure à mi-parcours, le pilote Honda retient surtout l'attaque dont il a fait preuve tout au long de la deuxième partie pour sortir vainqueur de son duel face à Nacho Cornejo.

"C'était une sacrée étape !" résume-t-il. "375 km mais quasiment que du hors-piste très cassant. J'étais un peu frustré au début parce que j'essayais de faire une navigation parfaite, et je voyais que les traces, parfois, ne respectaient pas les croisements de piste. Mais on avait des waypoints ouverts après, donc ça rattrapait toujours avec les waypoints à flèche (sic). Et puis finalement, à un moment ils ont vraiment galéré, ils sont partis en hors-piste au mauvais endroit. J'ai réussi à trouver le petit croisement de piste. En fait, je ne sais pas trop comment, je me suis retrouvé là et il n'y avait plus de trace. Je me suis dit que c'était cool, mais après ils m'ont vu et ils sont allés chercher le point. Bon, c'est le jeu !"

"En deuxième partie d'étape j'ai tout ouvert, c'était usant, usant, usant. Je me disais 'Quand est-ce qu'on a une piste, quand est-ce qu'on a une piste ?'. On avait des caps pendant 10 km dans les herbes à chameau, ça tabassait. J'ai essayé d'imprimer un gros rythme. Au début ils m'ont suivi et puis après, à un moment, il y a eu un trou, et à la fin je ne voyais plus personne derrière et j'ai vraiment attaqué, parce que je sais que derrière avec les traces, il y a certainement des pilotes qui reprennent du temps."

Non seulement le Nordiste s'est octroyé sa troisième victoire d'étape sur un Dakar, mais il a aussi effectué une opération intéressante au classement général. Désormais cinquième, il ne pointe qu'à 4'22 du nouveau leader Skyler Howes. Celui qui avait longtemps entretenu l'espoir il y a un an sait toutefois à quel point la route est longue, mais il connaît aussi le profil de terrain sur lequel il peut faire la différence, et c'était le cas ce jeudi.

"C'était vraiment une grosse étape pour moi", convient-il. "Que du sable, j'aime bien ! C'est usant mais c'est vrai que c'est certainement un point fort. Et puis on aime la difficulté. Je suis super content, c'est une grosse étape pour moi, maintenant il en reste un paquet."