Alonso reviendra faire le Dakar, selon Al-Attiyah

Charger le lecteur audio

Fin 2018, lassé par la situation chez McLaren, Fernando Alonso avait fait le choix de quitter la Formule 1, faute de place suffisamment attractive ailleurs. Durant les deux années qui ont suivi, l'Espagnol a participé à un certain nombre de compétitions internationales avec notamment le WEC (il a remporté une deuxième fois les 24 Heures du Mans en 2019 ainsi que le titre 2018-2019), l'IndyCar (avec deux participations à l'Indy 500) ou encore le Dakar.

L'Espagnol, pourtant novice en rallye-raid, avait pu prendre part à l'édition 2020 (la première en Arabie saoudite) de la légendaire classique, avec le soutien de Toyota, et il avait affiché un rythme convaincant, terminant notamment second de la huitième étape, huit fois dans le top 10 sur les 12 au programme et 13e au général.

Depuis cette participation, Alonso s'est principalement focalisé sur la F1, planifiant d'abord son retour à Enstone avec Alpine afin de retrouver la discipline au moment de la révolution technique. Au terme de ses deux saisons depuis son retour, le double Champion du monde a signé comme meilleur résultat un podium lors du GP du Qatar 2021 et a fait le choix, pour les deux campagnes qui viennent, de rejoindre Aston Martin avec qui il est donc lié jusqu'à la fin 2024, moment où il aura 43 ans.

Au-delà, il n'y a pour le moment rien de programmé pour Alonso qui demeure performant en dépit de son âge. Une fois que le train de la Formule 1 sera définitivement passé, un retour dans certains championnats déjà visités auparavant n'est pas à exclure, le Taureau des Asturies ayant lui-même réagi favorablement à l'idée d'être associé à Max Verstappen aux 24 Heures du Mans un jour.

En 2020, Fernando Alonso avait été associé avec Marc Coma pour son premier Dakar.

Pour Nasser Al-Attiyah, vainqueur du Dakar à quatre reprises, l'appétit d'Alonso pour les grands espaces du rallye-raid et sa propre croyance dans l'idée que les top pilotes peuvent triompher dans la discipline à force d'acquérir de l'expérience sont des raisons suffisantes pour croire que l'aventure entre l'Espagnol et l'épreuve reine du rallye-raid n'est pas terminée.

"Je pousse toujours Fernando pour qu'il revienne sur le Dakar", a déclaré le Qatari, interrogé par Motorsport.com. "Je connais Fernando grâce à la F1, mais je l'ai rencontré lorsqu'il a rejoint l'équipe en 2020. L'équipe m'a demandé d'aider Fernando à faire son apprentissage des dunes de sable. C'était trois jours au Qatar, sous 50°C, et [il a fait] un travail vraiment incroyable. Il est très, très talentueux."

"Il a démontré sa vitesse lors de [sa] première participation au Dakar. Pour ce genre d'épreuve, vous devez avoir de l'expérience, parce que si vous regardez l'histoire du Dakar, il faut avoir quatre-cinq-six ans d'expérience avant de pouvoir gagner. Mais c'était vraiment bien d'avoir Fernando. Nous parlons toujours. Nous l'attendons." Puis il a ajouté : "Je pense [qu'il reviendra]. Il a aimé le Dakar, et je suis sûr que peut-être l'année prochaine ou dans deux ans [il reviendra]."



Al-Attiyah va en tout cas défendre son titre 2022 sur le Dakar à partir du 31 décembre, avec 14 étapes au programme de cette nouvelle édition en Arabie saoudite.

Avec Luke Smith et Rachit Thukral