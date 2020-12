Loeb "satisfait" après ses derniers essais pour le Dakar

L'équipe Bahrain Raid Xtreme gérée par Prodrive a bouclé une partie cruciale de ses préparatifs pour le Dakar, après avoir passé près d'un mois dans le désert près de Dubaï. À quelques semaines de l'échéance, l'équipe est prête à se lancer dans son premier Dakar, dont le départ sera donné le 3 janvier en Arabie saoudite.

Lors des derniers essais menés, le team BRX a tenté de pousser sa toute nouvelle machine à la limite tout en affinant plusieurs domaines liés directement à la performance. L'objectif est d'arriver le mieux préparé possible pour ce qui sera une toute nouvelle expérience, grâce à l'appui de deux pilotes qui, eux, n'en manquent pas. À Dubaï, le BRX 4x4 T1 a été mis à l'épreuve de conditions désertiques telles que la chaleur, les dunes ou encore l'herbe à chameau.

"Dubaï nous a donné l'opportunité de tester la voiture sur un terrain similaire à celui auquel nous pouvons nous attendre sur le Dakar, en Arabie saoudite", explique Sébastien Loeb, qui a rejoint le projet avec son fidèle copilote Daniel Elena. "Je suis satisfait des performances et de l'équilibre de la voiture, mais pour avoir déjà fait le Dakar à quatre reprises, nous ne sous-estimons pas le défi qu'il représente, surtout pour une nouvelle équipe et une nouvelle voiture. Nous avons hâte d'y être, dans tout juste trois semaines."

Tout au long des trente derniers jours, Nani Roma est celui qui a passé le plus du temps au volant du prototype conçu par Prodrive. L'Espagnol, qui a remporté le Dakar à moto en 2004 puis en auto en 2014, se montre pour l'heure optimiste.

"J'ai passé presque un mois à Dubaï pour tester le BRX T1 4x4, et chaque jour nous repoussons un peu plus les limites", assure-t-il. "Nous avons parcouru énormément de kilomètres et nous sommes tous très enthousiastes de voir comment la voiture réagit dans les dunes. Toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied et est extrêmement motivée. C'était génial de travailler avec Sébastien, c'est un pilote expérimenté et nous nous comprenons bien."

L'équipe BRX alignera deux autos au départ de l'épreuve le mois prochain, chacune propulsée par un moteur V6 turbo de 3,5 litres. Le parcours du Dakar, présenté le mois dernier, proposera près de 7700 kilomètres répartis en 12 étapes. Un prologue sera organisé le 2 janvier sur 11 kilomètres afin d'établir l'ordre de départ pour la première étape.

Retrouvez notre entretien exclusif avec Sébastien Loeb à quelques semaines de ce Dakar 2021.