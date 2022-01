Amortisseur cassé pour Sainz, Peterhansel en bon samaritain

Carlos Sainz, triple vainqueur du Dakar, a de nouveau été touché par les ennuis durant la cinquième étape de cette édition 2022, consistant en une boucle autour de Riyad sur 421 km. L'Espagnol, qui a perdu plus de deux heures dès dimanche, mais qui a systématiquement figuré dans le top 3 depuis et notamment remporté la troisième étape, se battait pour la cinquième place lorsqu'il s'est arrêté au kilomètre 195.

C'est après avoir heurté un obstacle que l'Audi RS Q e-tron s'est immobilisé. Comme pour leurs coéquipiers Stéphane Peterhansel et Édouard Boulanger mercredi, c'est un amortisseur cassé qui a causé la désillusion de Carlos Sainz et de son copilote Lucas Cruz.

Le pilote espagnol a alors dû attendre l'aide de son acolyte, parti 19e, 39 minutes après lui, et qui s'était emparé de la tête de l'étape au 159e km. Hors course, Peterhansel avait assuré qu'il épaulerait ses coéquipiers si le besoin se présentait, et il s'est donc arrêté à hauteur de l'équipage espagnol. Les quatre hommes ont uni leurs forces pour retirer un amortisseur de l'auto de Peterhansel et l'installer sur la #202.

Reparti après la réparation, Carlos Sainz a dépassé le Toyota de Henk Lategan au 199e km, celui étant repassé en tête de l'étape après l'arrêt de Stéphane Peterhansel. Au cinquième checkpoint, le Sud-Africain mène devant Mattias Ekström.

Lire aussi : De Villiers lourdement pénalisé après un deuxième incident