Au volant d'une Ferrari, Valentino Rossi brille à Abu Dhabi

Valentino Rossi était samedi au départ de la course d'Endurance des Gulf 12 Hours, autrement nommée 12 Heures d'Abu Dhabi. Engagé dans la catégorie Pro-Am, le champion de MotoGP a partagé le volant d'une Ferrari 488 GT3 avec son demi-frère Luca Marini et son ami de toujours, Alessio "Uccio" Salucci.

Rossi était au volant de la voiture engagée sous la bannière Monster VR46 Kessel pour le dernier relais et a coupé la ligne d'arrivée à la troisième place du classement général, derrière les deux Audi de l'équipe Attempto Racing. Au terme de cette épreuve qui se déroulait en deux fois six heures, le trio italien a remporté sa catégorie. Pour le Docteur, il s'agissait d'une première en compétition automobile depuis 2012.

Il était également au volant lors du départ de l'épreuve, perdant deux places dans les premiers tours avant de les récupérer durant son premier relais. Marini a lui aussi gagné une place par la suite, la Ferrari frappée du numéro 46 bouclant la première partie de la course au sixième rang.

Les six heures suivantes ont d'abord été marquées par une frayeur, lorsque Rossi s'est arrêté en piste à cause d'un problème de débit de carburant. S'est ensuite noué un duel pour la troisième place du général avec l'Audi #5 de l'ancien pilote de DTM Uwe Alzen. Une infraction commise par ce dernier a toutefois été sanctionnée d'une pénalité de passage par les stands, faisant les affaires du clan Rossi.

"C'est une formidable expérience, j'ai beaucoup apprécié", a commenté Rossi. "La course est fantastique, le circuit est génial et je me suis senti très bien dans la voiture dès le début. C'est une nouvelle expérience pour nous et une sensation géniale de courir avec Salucci et mon frère. Terminer sur le podium au général, c'est la première fois, et je veux le refaire. C'était une longue journée mais très amusante."

"C'est difficile de garder la concentration, surtout la journée, car le soir il fait plus frais et c'est plus appréciable. C'est long mais c'est beau. Les pneus ont une meilleure adhérence le soir et j'étais vraiment plus fort. C'était la première de Luca, et je sais ce qu'il peut faire avec ce que j'ai vu en rallye, et nous avons beaucoup aimé."

Découvrez les images de Valentino Rossi à Abu Dhabi

Utilisez les flèches pour passer d'une photo à l'autre.