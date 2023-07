LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Autriche en direct

Pour la deuxième fois de la saison, le format sprint est appliqué à un week-end de Grand Prix. C'est sur le Red Bull Ring, en Autriche, que les pilotes ont également pu en découdre le samedi, dans une course de 100 km disputée dans des conditions changeantes.

Sous la pluie comme sur le sec, Max Verstappen a dominé ses adversaires et s'est imposé sans difficulté devant son coéquipier Sergio Pérez, Carlos Sainz ayant pris la troisième place. Derrière, certains pilotes ont tenté le pari des pneus slicks en fin de course, ce qui a notamment permis à Nico Hülkenberg et George Russell d'inscrire des points. À noter que Lewis Hamilton, éliminé en SQ1, a fini hors du top 8.

Pour la course de dimanche, longue de 71 tours, c'est une nouvelle fois Verstappen qui s'élancera depuis la pole position. Le Néerlandais sera accompagné de Charles Leclerc en première ligne, qui a connu un samedi très difficile et aura à cœur de se rattraper pour le Grand Prix. Et Verstappen ne pourra pas compter sur son coéquipier pour se défendre face à la menace Ferrari (Sainz s'étant qualifié troisième) car Sergio Pérez n'est que quinzième sur la grille, la faute à une élimination surprise en Q2 après que ses trois tentatives chronométrées ont été annulées pour non-respect des limites de piste.

Concernant la météo, après une journée de samedi perturbée par la pluie, le Red Bull Ring pourrait être épargné par les averses ce dimanche. L'éventualité d'orages n'est pas à exclure toutefois, les prédictions les plus récentes font état de 50% de chances de pluie à une heure du départ.