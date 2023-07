Qualifs - Verstappen flirte avec la limite et signe la pole

Q1 - Verstappen s'y reprend à deux fois

Max Verstappen s'était montré le plus rapide en Essais Libres 1 sans avoir signé de temps avec les pneus tendres, le Néerlandais était donc favori pour la pole position au Grand Prix d'Autriche, qui s'est jouée dès le vendredi en raison du format sprint appliqué ce week-end.

La première tentative en tendres de Verstappen s'est conclue en 1'05"190, de quoi le propulser au sommet du classement provisoirement, puisque son temps a été annulé pour un passage au-delà des limites de piste. Oscar Piastri, qui ne bénéficie pas des évolutions McLaren ce week-end, a alors été reclassé leader, devant Pérez et Magnussen. Leclerc était cinquième, Russell dixième et Hamilton également victime d'un effacement de chrono.

Le tête-à-queue de Valtteri Bottas à la sortie du premier virage a provoqué la sortie du drapeau rouge, le Finlandais étant un temps à l'arrêt, cependant il est parvenu à repartir par ses propres moyens.

À la relance, près de la moitié de la grille devait encore signer un tour rapide, dont Hamilton, Sainz, Verstappen et Ocon. Le Néerlandais a repris les commandes en 1'05"116, devant Sainz, Leclerc, Norris et Alonso. À l'inverse, Ocon et Stroll étaient dans la zone rouge. Les deux hommes sont parvenus à se hisser en Q2, tout comme George Russell qui a été un temps menacé par l'élimination.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Zhou, Sargeant, Magnussen, De Vries

Q2 - Pérez encore recalé

Dans un copier-coller de la Q1, Verstappen a une nouvelle fois vu son meilleur temps être effacé pour des limites non respectées. Son coéquipier Sergio Pérez ainsi que Lance Stroll ont connu la même sanction, ce qui laissait Lando Norris et Nico Hülkenberg en tête après la première salve ! Un peu plus loin, les pilotes Ferrari et Mercedes étaient chaussés de pneus usés.

Quelques instants plus tard, Verstappen signait le meilleur temps en 1'04"951, avec 85 millièmes d'avance sur Sainz et 87 sur Norris. Stroll, Piastri, Bottas, Russell et Pérez (tous deux épinglés pour les limites de piste) étaient alors dans la zone rouge.

La fin de séance a vu une pluie de tours effacés. Pérez, qui a dû réaliser trois tentatives pour se qualifier a finalement été éliminé lorsque son ultime tentative a elle aussi été supprimée ! Il s'agit de la quatrième fois de suite que le Mexicain n'accède pas à la Q3. Un temps saufs, Ocon et Piastri ont également été recalés pour des franchissements de lignes blanches.

Éliminés en Q2 : Russell, Ocon, Piastri, Bottas, Pérez

Q3 - Verstappen assure

Sans perdre de temps, Verstappen a pris les commandes du classement avec un temps canon : 1'04"503. En dépit d'un record dans le deuxième secteur, Leclerc a dû se contenter de la seconde place, à deux dixièmes du Néerlandais. Sainz était troisième à quatre dixièmes et Norris quatrième à près d'une demi-seconde. Dans la continuité des Q1 et Q2, les chronos d'Albon et Stroll ont été supprimés.

Dans les ultimes instants des qualifications, Verstappen a enfoncé le clou en signant un 1'04"391. Cette amélioration s'est avérée cruciale puisque tous ses poursuivants ont considérablement amélioré. Toujours avec le record dans le deuxième secteur, Leclerc n'a pas été assez performant dans les derniers virages pour prétendre à la pole position et s'est incliné pour 48 millièmes de seconde seulement. Sainz a validé sa troisième place, à moins de deux dixièmes du poleman.

L'évolution de McLaren semble porter ses fruits, Norris a complété la deuxième ligne et devancé Hamilton. À noter la belle prestation de Lance Stroll, sixième, qui a devancé son coéquipier.

Grand Prix d'Autriche - Qualifications

