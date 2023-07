LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Belgique en direct

Alors que le monde de la F1 se prépare à vivre sa traditionnelle coupure d'août, une épreuve doit encore avoir lieu. Il s'agit de l'emblématique Grand Prix de Belgique, qui se tient sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Avec le format sprint et les conditions météo difficiles, le week-end a jusqu'à présent été pimenté. La victoire lors de la course courte du samedi est revenue à Max Verstappen, qui a devancé sur la ligne d'arrivée deux surprises : Oscar Piastri et Pierre Gasly.

Le pilote Red Bull, confortablement en tête du championnat, a également réalisé le meilleur temps des qualifications, cependant une pénalité de cinq places pour changement de boîte de vitesses le relègue en troisième ligne sur la grille ce dimanche. Charles Leclerc, sur Ferrari, a hérité de la pole position. Contraint à l'abandon lors du sprint après un contact avec Lewis Hamilton, Sergio Pérez a été replacé en deuxième position sur la grille, devant Hamilton. Carlos Sainz, Piastri et Verstappen complètent ce top 6.

En difficulté depuis plusieurs semaines, les pilotes Aston Martin ne sont toujours pas à la fête. Fernando Alonso, qui a fêté samedi ses 42 ans, et Lance Stroll sont respectivement neuvième et dixième. Et si la troisième place de Gasly lors du sprint a pu consoler Alpine, qui traverse une période particulièrement agitée, lui et son coéquipier Esteban Ocon ne sont que 12e et 14e sur la grille ce dimanche.

Concernant la météo, après deux journées marquées par d'importantes averses, la course devrait se disputer sur le sec... mais rien ne peut être exclu.

Les 10 derniers vainqueurs du GP de Belgique