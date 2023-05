LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Miami en direct

Une semaine après un Grand Prix d'Azerbaïdjan, la Formule 1 est en Floride pour la deuxième édition du Grand Prix de Miami. Et la course s'annonce fascinante compte tenu de la grille de départ !

En effet, les qualifications ont été animées. La Q3 a échappé à Lewis Hamilton au volant d'une Mercedes en difficulté ; Max Verstappen est parti à la faute dans son premier tour de Q3 ; Charles Leclerc a ensuite mis un terme définitif à la séance en perdant le contrôle de sa Ferrari et en percutant le mur, ce qui a provoqué un drapeau rouge. Ces trois têtes d'affiche sont respectivement septième, neuvième et treizième sur la grille de départ.

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Miami

Ainsi, c'est Sergio Pérez qui occupe la pole position, avec une opportunité en or de s'emparer de la tête du championnat du monde des pilotes pour la toute première fois de sa longue carrière en Formule 1 : il n'a que six points de retard sur son coéquipier Max Verstappen. Fernando Alonso sera à ses côtés en première ligne devant Carlos Sainz, suivi par la surprise Kevin Magnussen. Les Alpine sont également bien placées, avec Pierre Gasly cinquième et Esteban Ocon huitième, au lendemain d'un gros coup de gueule du PDG de la marque normande, Laurent Rossi.

Lewis Hamilton a exprimé le souhait d'une course pluvieuse afin de remonter dans les points plus facilement, mais d'après les dernières prévisions, c'est relativement peu probable : un ciel partiellement couvert est annoncé avec 27°C de température ambiante. Qui succèdera à Max Verstappen au palmarès de cette course disputée autour du Hard Rock Stadium de Miami ?

