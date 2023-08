Alfa Romeo a des évolutions à venir pour tenter de rebondir

À la trêve estivale 2023, Alfa Romeo languit au neuvième rang du championnat des constructeurs avec seulement neuf points au compteur, et la situation ne semble pas être en passe de s'améliorer, avec des zéros pointés sur les quatre derniers Grands Prix. Forcément, Valtteri Bottas n'est pas ravi.

"Toute l'équipe comprend que le point de départ de la saison n'a pas été aussi compétitif que l'an dernier, et il est assez difficile de s'en remettre", confie celui qui vit très largement sa pire saison depuis ses débuts compliqués en Formule 1, avec Williams en 2013. "Oui, on apporte des évolutions, mais tous les autres aussi. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas satisfaits des performances actuelles, et c'est dur de courir derrière quand on veut être proche des avant-postes. Mais on n'est pas encore frustrés, parce qu'il faut aller de l'avant et faire un bon plan pour l'an prochain."

"Les autres ont développé plus vite que nous, oui. Et quand la voiture est née, le niveau de performance pure n'était pas au niveau de nos attentes. Depuis lors, tout le monde progresse, et certaines écuries ont fait de grands pas en avant – comme McLaren récemment. Je parle des objectifs de performance, en matière de mécanique, d'aéro, de pneus : le niveau auquel nous avons commencé n'était pas celui que nous voulions."

Le contraste est énorme avec le début de saison 2022, lorsqu'Alfa Romeo jouissait de l'une des rares monoplaces qui ne soient pas en surpoids. Bottas avait alors engrangé 46 points sur les neufs premiers Grands Prix. Avec le recul, le Finlandais estime que ces performances n'étaient pas représentatives, mais il exige néanmoins une amélioration de la situation de l'écurie à l'avenir.

"Je pense que lors des cinq ou six premières courses de l'an dernier, ça paraissait un peu mieux qu'en réalité car certaines écuries avaient des problèmes, et on était l'une des seules à la limite de poids", confirme le vétéran. "Puis la mi-saison et la fin de la saison ont probablement été plus représentatives de notre situation. Mais on s'attendait quand même à faire un pas en avant."

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

"Nous n'avons pas de faiblesse en particulier au niveau de la voiture, de l'écurie ou de l'usine. Ce n'est qu'un ensemble de petites choses çà et là. Alors il faut juste continuer de travailler plus dur que d'autres équipes. C'est la seule solution. Penser à l'avenir et faire un plan clair. Forcément, il y a eu pas mal de changements dans l'équipe, dans le management et dans les rôles majeurs. De nouvelles personnes arriveront plus tard cette année, alors il y a encore un peu de restructuration en course, dont on ne verra évidemment pas les résultats cette année mais à l'avenir."

Un plan, Alfa Romeo en a un – du moins en ce qui concerne les prochaines évolutions de la C43, alors que la bataille pour la septième place du championnat des constructeurs fait rage avec Williams et Haas, qui ont deux points d'avance. "Nous attendons les prochaines évolutions majeures vers Monza, puis d'autres évolutions importantes vers Suzuka. Alors nous avons notre plan", assure Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'équipe, relayé par Speedcafe.

"Ce qui est important est que nous ayons vu où nous avons besoin de ces grosses évolutions ; un dixième de seconde ne suffit pas. Bien sûr, pour gagner du terrain, il faut pouvoir produire des évolutions permettant de faire un pas en avant significatif. Ce ne sont pas des développements minuscules, ce ne sont pas des gains marginaux. Pour nous, il faut qu'à chaque fois que nous lançons des évolutions, elles apportent deux à trois dixièmes. C'est un challenge ; si c'était facile, tout le monde le ferait !"

Propos recueillis par Matt Kew