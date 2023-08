Piastri peut montrer "ce dont il est capable" avec la McLaren évoluée

La première saison d'Oscar Piastri en Formule 1 n'a pas démarré de la meilleure des manières, le rookie australien se retrouvant englué dans le fond de classement avec une McLaren MCL60 peu compétitive et difficile à piloter.

Mais depuis le GP d'Autriche et l'introduction d'un tout nouveau package aérodynamique, la monoplace de l'écurie britannique a fait un bond dans la hiérarchie, et ses pilotes avec elle. Si Lando Norris a pu signer deux podiums à Silverstone et à Budapest, Piastri a quant à lui manqué de réussite en ces deux occasions mais également à Spa pour monter pour la première fois sur la "boîte" de sa carrière en F1.

Toutefois ses performances ont été remarquables et remarquées, et son directeur, Andrea Stella, estime qu'elles sont en accord avec ce que l'équipe avait déjà vu en première partie de saison. Simplement, désormais, Piastri a le matériel pour transformer cela en résultats.

"Je pense que sa situation actuelle reflète la tendance que nous avons observée dès le début lors des essais et des premières courses. Je ne suis pas sûr que [la progression de Piastri] se soit réellement accélérée. Je pense qu'il profite simplement du fait que la voiture est plus compétitive, et qu'il a donc plus d'opportunités de montrer ce dont il est capable."

"Je pense que c'est conforme à ce que nous avons vu au début. Ce n'était pas facile de monter dans une McLaren. Nous avons fait des commentaires sur les caractéristiques de cette voiture et sur le fait qu'elle posait des problèmes aux pilotes et qu'elle était inconfortable."

"Donc, c'était déjà évident au début de la saison pour nous, mais moins évident pour l'extérieur parce que la voiture n'était pas très compétitive, donc je dirais qu'il consolide la tendance que nous avons vue au début."

Oscar Piastri lors du sprint du Grand Prix de Belgique 2023 de F1.

Pour Stella, sa performance lors du sprint de Spa, où Piastri s'est qualifié second avant de se montrer à son aise dans des conditions humides, était tout à fait mature et digne d'un vétéran de la discipline. "Ce qui est intéressant avec Oscar, c'est qu'il donne l'impression que tout cela est simple."

"Il donne l'impression que c'est simple, dans ces conditions, de s'arrêter, de mener la course et de passer des [conditions] intermédiaires à sèches, le tout sans faire d'erreur ou quasiment pas. Je crois que c'est la chose la plus impressionnante à voir. Et tout cela est accompli avec une approche assez unique en termes de calme et de compréhension. Et, jusqu'ici, c'est assez impressionnant, en effet."

Avec Filip Cleeren