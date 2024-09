Alonso : "Nous devrions être 15e ou 16e"

Après un Grand Prix d'Italie hors des points, Fernando Alonso a retrouvé les dix premières positions lors de la manche en Azerbaïdjan, et a poursuivi sur sa lancée ce week-end à Singapour en passant sous le drapeau à damier à la huitième position. Cela permet au pilote Aston Martin de repartir d'Asie avec quatre points de plus au Championnat du monde, où il pointe, seul, à la neuvième place.

À l'issue du Grand Prix de Singapour, Fernando Alonso s'est dit partagé au sujet de sa performance. L'Espagnol s'est montré satisfait de sa huitième place en course et de sa septième position sur la grille, tout en relevant les problèmes d'Aston Martin qui risquent de refaire leur apparition lors de la manche suivante à Austin.

"[Nous prenons] quatre points de plus que ce que nous méritions parce que nous ne sommes pas dans cette position, donc je suis content. [L'absence de] voiture de sécurité ne nous a pas aidés, nous avons donc dû pousser tout le temps, c'était une course difficile, à la fois physiquement et avec les pneus. Lors des prochaines courses, nous devrons élever le niveau parce que nous n'avons pas le rythme pour finir dans les points."

"Il était difficile de dépasser, comme toujours sur les circuits urbains. Le but était de garder les pneus en vie, c'était la seule manière de pouvoir dépasser. Si vous aviez des pneus, vous pouviez défendre, et c'était un peu le jeu de la course, mais ce sont des courses intéressantes parce qu'elles sont tactiques, où vous pouvez pousser ou non. Nous avons fait l'undercut sur Nico [Hülkenberg] quatre tours plus tôt, donc je suis content."

"Nous avons fait une bonne qualification, une bonne gestion des pneus et des freins, mais nous avions aussi un peu peur de la surchauffe parce qu'il n'y a pas de répit ici. C'était très exigeant, physiquement et mécaniquement, et voir le drapeau à damier est toujours un succès. Marquer des points et aller à cette mini-trêve avec un bon goût en bouche."

Alors qu'Aston Martin avait impressionné le paddock lors de la première partie de la saison 2023, Alonso réalisant six podiums en huit manches, l'écurie britannique s'est peu à peu éloignée des avant-postes jusqu'à se retrouver aujourd'hui à la lutte avec les équipes de deuxième partie de tableau.

Cinquième du Championnat du monde des constructeurs, Aston Martin peut compter sur les points obtenus en début de saison pour conserver son avance de 52 points sur Visa Cash App RB. Seulement, Alonso estime que l'écurie britannique ne se trouve pas réellement à sa place, les deux derniers circuits urbains couvrant le manque de performance de l'AMR24.

"Je pense que toutes les simulations que nous avons dans l'équipe nous donnent comme septième et huitième équipe, donc nous devrions être 15e ou 16e, c'est ce que nous sommes en train de faire en termes de performance."

Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

"J'ai parlé à Nico [Hülkenberg] après les qualifications et il a dit qu'ils étaient la cinquième équipe, et si vous parlez à Williams, ils sont également cinquièmes, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne le sommes pas. Nous avons eu deux bonnes performances sur les deux derniers circuits, mais cela ne peut pas couvrir le manque de performance que nous avons. Nous en sommes conscients et nous verrons si nous y parviendrons la saison prochaine."

"Nous avons besoin de nouvelles pièces, nous devons trouver trois ou quatre dixièmes pour revenir dans le groupe du milieu. L'équipe fait de son mieux et les pilotes aussi quand nous sommes dans la voiture. Nous essayons de continuer à nous battre pour les points. Nous devrons nous préparer physiquement pour la fin de l'année, car il y aura beaucoup de voyages et de changements d'horaires, mais nous allons bien, même si tout le monde est plus fatigué que moi ici."